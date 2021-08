Theo Insider, cà phê và trà là hai trong số những thức uống phổ biến nhất trên thế giới. Cả hai đều chứa caffeine, chất chống oxy hóa và có thể giúp tăng cường năng lượng.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của cà phê so với trà:

Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn

Cả cà phê và trà đều chứa chất chống oxy hóa - các hợp chất hóa học có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư hoặc tiểu đường.

Các chất chống oxy hóa phổ biến trong cà phê bao gồm axit chlorogenic, ferulic, caffeic và n -coumaric. Một số chuyên gia thậm chí còn coi caffeine là một chất chống oxy hóa.



Cà phê có nhiều chất chống oxy hóa hơn các chế phẩm từ trà. Ảnh: NHẬT LINH

Một thành phần chính của trà xanh được gọi là catechin cũng được coi là một chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm.

Chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans, tác giả của The Small Change Diet cho biết: "Cả cà phê và trà đều chứa polyphenol giàu chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm. Trà có liên quan nhiều hơn đến việc giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim, cùng với hệ thống miễn dịch mạnh hơn. Trà xanh đặc biệt chứa polyphenol mạnh mẽ và chất chống oxy hóa hỗ trợ chức năng nhận thức. Điều này là do catechin được tìm thấy trong trà, là một loại chất chống oxy hóa có liên quan đến sức khỏe não bộ. Trà đen là một nguồn giàu chất chống oxy hóa khác."

Tuy nhiên, cà phê cũng chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa. Chuyên gia dinh dưỡng Gans giải thích: "Cà phê có liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc bệnh Parkinson, bệnh tiểu đường loại 2, sẹo gan, ung thư đại trực tràng và bệnh tim."

Các nghiên cứu cho thấy, cà phê rất giàu chất chống oxy hóa axit hydrocinnamic và polyphenol, trong số những chất khác. Những chất chống oxy hóa cụ thể này đặc biệt hiệu quả trong việc trung hòa các gốc tự do và ngăn ngừa stress oxy hóa, có nghĩa là chúng giúp chống lại chứng viêm trong cơ thể, theo Welland Good.



Chỉ cần nhớ uống cà phê và trà ở mức độ vừa phải để có lợi ích chống oxy hóa, vì uống nhiều hơn bốn hoặc năm cốc mỗi ngày có thể gây ra các nguy cơ sức khỏe do lượng caffeine.



Cà phê làm ố răng ít hơn

Chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans, là tác giả của The Small Change Diet cho biết, có một số dấu hiệu cho thấy trà có thể giúp ngăn ngừa sâu răng vì nó có chứa florua. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cà phê làm ố răng ít hơn các loại trà sẫm màu.

Cà phê có nhiều caffeine hơn

Cà phê và trà đều chứa caffeine, một chất kích thích có thể khiến bạn cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lực, nó cũng có thể ngăn ngừa bệnh tật.



Trà có hàm lượng caffeine thấp hơn so với cà phê. Ảnh: NHẬT LINH



Theo tiến sĩ Christopher Gardner, một tách cà phê thường chứa 80 - 100mg caffeine. Ngược lại, một tách trà chỉ chứa từ 30 - 50mg caffeine.

Điều đó nói lên rằng, nếu bạn nhạy cảm hơn với caffeine, bạn có thể lựa chọn uống trà do hàm lượng caffeine thấp hơn và mức l-theanine cao, có nghĩa là bạn sẽ được tăng cường năng lượng lâu hơn và ổn định hơn.

Ngược lại, nếu bạn đang tìm kiếm đồ uống giải khát hoặc thậm chí là đồ uống trước khi tập luyện, cà phê có thể phù hợp hơn.

Chỉ cần nhớ rằng uống quá nhiều cà phê hoặc bất kỳ loại caffeine nào (hơn 4 tách mỗi ngày) có thể gây ra các tác dụng phụ khó chịu và có thể nguy hiểm như tăng huyết áp, đau đầu, run cơ và mất ngủ. Và đặc biệt, mức độ dung nạp caffeine của mỗi người là khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải lưu ý cách cơ thể bạn phản ứng với nó và điều chỉnh cho phù hợp, theo Insider.