Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ 16/08/2025 21:51

(PLO)- Tối 16-8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Tối nay, 16-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 19 giờ ở khoảng 16,0°N; 112,8°E.

Cường độ áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39–49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ. Dự báo hiện tại cho thấy áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên nhưng không đáng kể. Đến khoảng 19 giờ tối mai, áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam khoảng 60 km về phía Đông Nam. Dự báo đến 19 giờ tối 18-8, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông, gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9. Sóng biển cao 2–3,5 m. Biển động mạnh.

Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3 m. Biển động.

Tối cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN&MT đã có công điện gửi UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà, các bộ, ngành liên quan yêu cầu ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Công điện yêu cầu các địa phương nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Đồng thời tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 15,5-19,5 độ Vĩ Bắc, 109,0-114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Công điện cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...