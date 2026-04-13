Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân được bầu Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM 13/04/2026 17:06

(PLO)- Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân làm Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM.

Chiều 13-4, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần 2, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Hội nghị có sự tham dự của bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XVI và bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Theo đó, với sự thống nhất 100% của các đại biểu tham dự, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, thay bà Võ Ngọc Thanh Trúc nhận nhiệm vụ mới.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân sinh năm 1985, quê TP.HCM; có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Hành chính học, Cao cấp Lý luận chính trị. Hiện bà là đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân làm Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM. Ảnh: HOÀNG LIÊM

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, bà từng kinh qua nhiều vị trí như Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương hai nhiệm kỳ (2015–2020, 2020–2025); Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào ngày 7-4, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã điều động bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM và hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Tại hội nghị, bà Võ Ngọc Thanh Trúc bày tỏ nhiều cảm xúc khi nhắc lại quãng thời gian gắn bó với Hội LHPN TP.HCM, đồng thời gửi lời cảm ơn tập thể cán bộ, người lao động đã đồng hành trong quá trình công tác. Bà khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực trên cương vị mới, mang tiếng nói của phụ nữ và trẻ em đến nghị trường Quốc hội.

Nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân cho biết đây là trọng trách lớn, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng tập thể xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của TP.HCM.