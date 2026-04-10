Bác sĩ hút gần 2 lít dịch từ đùi của cô gái 25 tuổi 10/04/2026 14:24

Ngày 10-4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân LKN, 25 tuổi, trú tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chấn thương đặc biệt nặng ở vùng đùi trái.

Khoang dịch khổng lồ đe dọa chi thể

Trước khi nhập viện, bệnh nhân gặp tai nạn, khi đang di chuyển bằng xe máy thì va chạm với một chiếc xe tải có trọng tải khoảng 10 tấn. Trong quá trình va chạm, bánh xe tải đã chèn ép và kéo lê vùng đùi trái của chị trên một đoạn đường dài.

Lực xé và sức ép lớn từ bánh xe tải đã gây ra cho chị N một tổn thương y khoa cực kỳ nghiêm trọng là lóc da ngầm diện rộng. Phần tổn thương nghiêm trọng nhất lại không bộc lộ rõ ở vùng da bên ngoài nên rất khó để nhận biết.

Sau 1 tuần được điều trị tại bệnh viện tuyến dưới, vùng đùi của bệnh nhân bắt đầu sưng nề và biến dạng nghiêm trọng. Kích thước đùi trái to gấp đôi so với bên còn lại, đồng thời xuất hiện một mảng hoại tử da lớn. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy một khoang trống khổng lồ đã hình thành giữa lớp da và lớp cơ, bên trong chứa đầy dịch viêm và máu thoái hóa.

Khi bệnh nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ tiến hành thăm khám và ghi nhận toàn bộ vùng đùi trái đang căng phồng.

Các bác sĩ tiến hành cắt lọc toàn bộ phần da hoại tử cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

ThS.BS Nguyễn Ngọc Linh cho biết trong quá trình mở khoang lóc, ê-kíp đã hút ra tới gần 2 lít dịch. Khoang lóc này rộng đến mức các bác sĩ có thể đưa trọn bàn tay người lớn vào bên trong mà vẫn chưa chạm tới vùng đáy. Tổn thương này là hệ quả trực tiếp của việc lớp da bị bóc tách, tách rời hoàn toàn khỏi tổ chức bên dưới, kết hợp với tình trạng cơ bị dập nát liên tục tiết dịch.

Theo nhận định của bác sĩ Linh, đây là một tình trạng vô cùng nguy hiểm đối với người bệnh. Nếu không được can thiệp và xử lý sớm, khoang dịch này sẽ nhanh chóng trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi, phát triển.

Quá trình này sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng lan tỏa, dẫn đến hoại tử toàn bộ vùng đùi. Hậu quả nặng nề nhất là bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, buộc các y bác sĩ phải chỉ định cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Ứng dụng kỹ thuật hút áp lực âm cứu giữ chân trái

Để giữ lại đôi chân cho bệnh nhân, các bác sĩ đã thiết lập lộ trình điều trị chuyên sâu gồm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên, ê-kíp phẫu thuật tiến hành cắt lọc toàn bộ phần da hoại tử, làm sạch khoang lóc và đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC).

Hệ thống y khoa này hoạt động như một máy bơm liên tục, có nhiệm vụ hút sạch dịch tiết từ vùng cơ dập nát, khép kín phần khoang trống và kích thích mô hạt phát triển. Trong những ngày đầu tiên áp dụng kỹ thuật, lượng dịch được rút ra từ đùi bệnh nhân lên tới 200 ml mỗi ngày.

Bước sang giai đoạn thứ hai sau hơn 1 tuần điều trị, khi vùng cơ tổn thương đã đi vào ổn định và hoàn toàn hết dịch, các bác sĩ tiếp tục tiến hành phẫu thuật ghép da. Phần da từ vùng đùi lành được lấy để che phủ trực tiếp lên diện tích khuyết hổng tại vùng đùi trái.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của chị N đã ổn định. Vùng da ghép thích ứng và sống tốt, phần khoang lóc đã liền hẳn, không còn tình trạng tụ dịch. Hiện tại, bệnh nhân đã bắt đầu bước vào giai đoạn tập phục hồi chức năng và dự kiến có thể vận động gần như bình thường trong tương lai gần.

Việc giữ lại chi thể thành công trong trường hợp chấn thương nặng không chỉ mang ý nghĩa lớn về mặt kỹ thuật y khoa mà còn giúp bệnh nhân tránh được gánh nặng khuyết tật và những ám ảnh tâm lý lâu dài.

Bác sĩ Linh nhấn mạnh đối với các tổn thương lóc da diện rộng, việc can thiệp sớm chính là yếu tố quyết định. Nếu bệnh nhân được xử trí kịp thời, kiểm soát tốt tình trạng khoang dịch và thúc đẩy quá trình liền thương của cơ thì hoàn toàn có thể bảo tồn được chi thể cùng chức năng vận động.

Ngược lại, sự chậm trễ trong cấp cứu sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến hoại tử lan rộng và tỉ lệ phải cắt cụt chi là rất cao. Qua trường hợp này, các bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên chủ quan khi thấy vùng cơ thể bị va chạm có biểu hiện sưng nề lớn, bởi đôi khi bên ngoài không có vết thương hở nhưng tổ chức dưới da lại bị tàn phá rất nặng nề. Việc đến cơ sở y tế thăm khám sớm là cách duy nhất để tránh các biến chứng hoại tử nguy hiểm.