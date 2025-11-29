Bác sĩ tim mạch chỉ 5 cặp thực phẩm đang gây áp lực lên trái tim bạn 29/11/2025 07:34

(PLO)- Một bác sĩ tim mạch đã phân tích năm cặp thực phẩm gây áp lực cho tim và ông cũng đưa ra những lựa chọn thay thế đơn giản để cải thiện sức khỏe tim mạch ngay từ hôm nay.

Bảo vệ tim mạch không chỉ là việc cắt giảm đồ ăn vặt chiên rán hay đồ ngọt. Nó còn ẩn chứa trong cách chúng ta kết hợp các thực phẩm hằng ngày.

Một số sự kết hợp tưởng chừng vô hại, nhưng khi kết hợp lại, chúng gây thêm áp lực lên hệ tim mạch. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều loại thực phẩm này lại thường được ăn ở nhà.

Đồ ăn vặt mặn với đồ uống có đường. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Vấn đề phát sinh khi chúng được kết hợp theo cách khiến cơ thể khó xử lý hiệu quả. Tiến sĩ Swarup Swaraj Pal, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực tại Bệnh viện Gleneagles, Mumbai, chỉ ra rằng một số sự kết hợp nhất định có thể gây viêm, khiến huyết áp tăng đột ngột hoặc làm tăng cholesterol.

Bác sĩ tim mạch cũng đã chia sẻ 5 sự kết hợp thực phẩm cần tránh để có trái tim khỏe mạnh.

Đồ ăn vặt mặn với đồ uống có đường

Sự kết hợp này dẫn đến lượng đường trong máu và triglyceride tăng nhanh, có thể gây viêm và kháng insulin. Tiến sĩ Pal lưu ý rằng phương pháp này có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những người đang ở ngưỡng nguy cơ mắc bệnh tim.

Thực phẩm chiên với nước sốt kem

Chiên rán sẽ tạo ra chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa. Nước sốt kem lại tạo ra nhiều chất béo bão hòa hơn. Vì vậy, sự kết hợp này gây thêm áp lực lên mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao.

Thịt chế biến sẵn có chứa carbohydrate tinh chế (như bánh mì trắng)

Ăn nhiều thịt có hàm lượng natri cao kết hợp với carbohydrate hấp thụ nhanh có thể dẫn đến tình trạng viêm nhiễm nhanh chóng và căng thẳng về chuyển hóa. Tiến sĩ cảnh báo rằng kiểu ăn này có thể làm tăng tải trọng tim mạch về lâu dài.

Phô mai với thịt hun khói/thịt chế biến

Đây là hỗn hợp chất béo bão hòa và natri. Tiến sĩ Pal nhấn mạnh điều này có thể làm tăng mức LDL (cholesterol xấu), do đó làm tăng nguy cơ biến chứng liên quan đến mảng bám.

Bánh mì kẹp thịt nhanh kèm khoai tây chiên và đồ uống có đường

Sự kết hợp này làm tăng đột biến lượng đường, chất béo trung tính và chất béo bão hòa cùng một lúc. Tiến sĩ Pal giải thích thói quen này có thể dẫn đến tăng cân và tăng huyết áp theo thời gian.

Ai cần phải cảnh giác nhất?

Tiến sĩ Swarup Swaraj Pal nêu bật ba nhóm người cần đặc biệt thận trọng:Những người có triệu chứng tim sớm như mệt mỏi không rõ nguyên nhân, khó chịu nhẹ ở ngực hoặc sức bền giảm.

Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim dễ bị căng thẳng tim mạch hơn.

Những người có nguy cơ liên quan đến lối sống, bao gồm thừa cân, căng thẳng cao hoặc ít vận động thể chất.

Những thay đổi thông minh bảo vệ trái tim bạn

Chuyển từ carbohydrate tinh chế sang ngũ cốc nguyên hạt để có năng lượng ổn định và hỗ trợ tim mạch tốt hơn.

Thay thế đồ uống có đường bằng nước lọc, trà thảo mộc hoặc nước trái cây để giảm lượng đường không cần thiết.

Thay thế các loại thực phẩm nhiều chất béo bằng protein nạc, các loại đậu và rau để giảm áp lực lên động mạch.

Việc kết hợp các món ăn yêu thích sáu tháng một lần là điều chấp nhận được, nhưng không nên trở thành thói quen. Hãy ưu tiên trái cây tươi, rau củ, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt để giữ cho tim hoạt động trơn tru.