Bài thi vào lớp 10 tại TP.HCM được chấm như thế nào? 09/06/2025 17:58

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6 vừa qua. Công tác chấm thi đang được Sở GD&ĐT TP.HCM triển khai khẩn trương để công bố điểm thi, điểm chuẩn ngay trong tháng 6.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Khu vực chấm thi đảm bảo an toàn

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, khu vực chấm thi phải bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24/24; nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau.

Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi tự luận, nơi thực hiện nhiệm vụ của ban thư ký hội đồng thi tại khu vực chấm thi phải có các thiết bị phòng chống cháy, nổ; có công an bảo vệ, giám sát liên tục 24/24.

Theo quy định tuyệt đối không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng, bút xoá, bút chì và các loại bút không nằm trong quy định của ban chấm thi khi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.

Bài thi vào lớp 10 được chấm 2 vòng độc lập

Việc chấm thi vào lớp 10 được thực hiện theo hướng dẫn chấm thi, đáp án của Sở GD&ĐT.

Bài thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân; mỗi bài thi được chấm 2 vòng độc lập bởi 2 giám khảo của 2 tổ chấm thi khác nhau.

Trước khi chấm, trưởng môn chấm thi có nhiệm vụ quán triệt các quy định chấm thi, thảo luận đáp án và hướng dẫn chấm cho tất cả tổ trưởng tổ chấm. Tổ chức chấm chung ít nhất 10 bài. Sau đó, tổ trưởng triển khai quy định chấm, quy trình chấm 2 vòng độc lập, thảo luận đáp án và hướng dẫn chấm; tổ chức chấm chung 10 bài theo từng tổ chấm.

Đối với lần chấm thứ nhất, tổ trưởng tổ chấm thi tự luận giao ngẫu nhiên (đảm bảo 1 túi bài thi được chấm bởi 2 tổ chấm khác nhau) nguyên túi bài thi cho từng giám khảo.

Trước khi chấm, giám khảo kiểm tra từng bài thi bảo đảm đủ số tờ, số phách và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết trên tờ giấy làm bài thi.

Trường hợp phát hiện bài thi không đủ số tờ, số phách; bài thi làm trên giấy nháp; bài thi làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; viết bằng hai màu mực khác nhau trở lên, viết bằng mực đỏ, bút hoặc hoặc có viết, vẽ những nội dung không liên quan nội dung thi; bài thi nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu, giám khảo có trách nhiệm báo cáo và giao những bài thi này cho tổ trưởng chấm thi xử lý.

Thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc bài thi vào lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Khi chấm lần thứ nhất, ngoài những nét gạch chéo trên những phần giấy trắng còn thừa trên tờ giấy làm bài thi của thí sinh, giám khảo tuyệt đối không ghi gì vào bài thi của thí sinh và túi bài thi; điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) chỉ được ghi vào phiếu chấm; trên phiếu chấm ghi rõ họ, tên và chữ ký của giám khảo; chấm xong túi nào, giám khảo giao túi ấy cho tổ trưởng tổ chấm thi để bàn giao cho ban thư ký.

Sau khi chấm lần thứ nhất, thành viên ban thư ký rút toàn bộ các phiếu chấm thi ra; sau đó, giao các túi bài thi cho tổ trưởng tổ chấm thi để tổ chức cho lần chấm thi thứ hai (giao ngẫu nhiên), bảo đảm không giao trở lại túi bài thi đã chấm cho chính người đã chấm lần thứ nhất.

Tổ trưởng tổ chấm thi tiếp nhận bài thi và phiếu chấm từ ban thư ký hội đồng thi, sau đó chỉ đạo các tổ chấm thi thực hiện thống nhất điểm bài thi.

Tổ chức chấm kiểm tra 5% số lượng bài thi

Tổ chấm kiểm tra thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi đã được giám khảo chấm xong lần thứ nhất hoặc lần chấm thứ hai theo tiến độ chấm thi hoặc sau khi được 2 giám khảo thống nhất điểm và theo chỉ đạo của lãnh đạo ban chấm thi.

Mỗi bài thi chấm kiểm tra được một giám khảo chấm kiểm tra theo quy trình chấm lần chấm thứ nhất tại hướng dẫn này.

Lãnh đạo ban chấm thi chọn ngẫu nhiên một số bài đã chấm (có thể chọn cả túi) hoặc chọn những bài thi được 2 giám khảo cho điểm lệch nhau nhiều trước khi thống nhất điểm; hoặc chọn các bài thi có điểm cao hoặc điểm thấp trong hội đồng thi chuyển thư ký hội đồng thi tập hợp để giao cho tổ chấm kiểm tra thực hiện chấm kiểm tra các bài thi này. Lưu ý, ưu tiên chấm kiểm tra những bài thi đã được 2 giám khảo thống nhất điểm.

Sau khi khi hoàn tất việc chấm thi tất cả các môn, chủ tịch hội đồng chấm thi có trách nhiệm duyệt kết quả thi, báo cáo và nộp toàn bộ dữ liệu kết quả về Sở GD&ĐT để lưu trữ và đối chiếu.

Dữ liệu kết quả thi phải được lưu vào 2 đĩa CD giống nhau, được niêm phong và lập biên bản niêm phong dưới sự giám sát của công an. Một đĩa sẽ được giao cho chủ tịch hội đồng thi lưu trữ, đĩa còn lại được bàn giao cho Sở GD&ĐT.

Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu kết quả thi vào lớp 10, Sở GD&ĐT sẽ sử dụng đĩa CD chứa kết quả thi cho hội đồng thi gửi về để cập nhật vào hệ thống. Việc công bố kết quả thi chỉ được thực hiện sau khi hội đồng thi đã hoàn thành việc đối sánh dữ liệu và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định.

Sau khi đã duyệt kết quả thi và gửi dữ liệu thi về Sở GD&ĐT, chủ tịch hội đồng thi sẽ chỉ đạo Ban chỉ đạo TP Thủ Đức, quận huyện giao các cơ sở giáo dục in giấy chứng nhận kết quả thi, ký tên, đóng dấu và gửi cho thí sinh tại nơi thí sinh đã đăng ký dự thi. Mỗi thí sinh được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi với số báo danh xác định duy nhất.