Đề không đánh đố, điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ ra sao?

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, dự kiến điểm thi sẽ được công bố vào ngày 23-6, còn điểm chuẩn ngày 26-6.

Nhiều thí sinh, giáo viên nhận xét đề ba môn thi vào lớp 10 năm nay vừa sức với học sinh.

Đối với môn Văn, thầy Võ Kim Bảo, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 nhận định đề có cấu trúc sát với đề minh họa mà Sở GD&ĐT đã công bố. Học sinh đã được rèn luyện nhiều nên sẽ không bỡ ngỡ với cấu trúc đề, dạng đề, các dạng câu hỏi…

Đề có cấu trúc và nội dung đảm bảo yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên vừa sức với học sinh. Các em học bất kì bộ sách nào đều đáp ứng tốt các yêu cầu của đề.

Đề có tính phân hóa cao, được thể hiện rõ ở câu 1d (hiểu biết về đời sống xã hội), câu 2 phần 1 (trải nghiệm văn học, năng lực ngôn ngữ và sáng tạo), câu 2 phần 2 (hiểu biết về đời sống xã hội).

Với chủ đề “trên hành trình trưởng thành”, đề có độ mở, học sinh chắc chắn sẽ không thấy áp lực mà có nhiều ý tưởng hay, độc đáo, sáng tạo trong quá trình làm bài.

Thầy Bùi Quang Hiển, giáo viên Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận 3) đánh giá đề Toán có cấu trúc tương tự đề tham khảo Sở GD&ĐT đã công bố, phạm vi kiến thức bám sát chương trình toán 9.

Đề khá hợp lý, vừa sức với học sinh ôn luyện kỹ. “Các em học sinh trung bình - khá dễ đạt điểm trên 5” - thầy Hiển nói

Cụ thể, bài 1 và bài 2 là đồ thị hàm số và hệ thức viete là các câu quen thuộc trong đề ôn tập, ở mức độ thông hiểu, vận dụng thấp, thí sinh dễ dàng đạt được. Bài 3, xác suất thống kê không khó với thí sinh. Bài 4 là câu xuất hiện nhiều trong đề ôn tập, thí sinh có căn bản sẽ dễ dàng đạt điểm. Bài 5 là câu tính toán có cho sẵn công thức. Bài 6 là dạng toán không phổ biến, mức độ vận dụng cao, phân loại thí sinh. Còn bài 7 là hình học phẳng, với câu a ở mức độ thông hiểu, câu b vận dụng thấp còn câu c đòi hỏi kỹ năng tính toán và vận dụng cao.

Theo thầy Hiển, đề có tính mới mẻ và sáng tạo cao nhờ các bài toán tình huống thực tế. Cụ thể, bài 3 (bảo hiểm), bài 4 (trồng hoa), bài 5 (bóng tennis) đều đưa toán học vào tình huống thực tế.

“Đề có tính kích thích tư duy logic và suy luận hình học tốt. Bài 6 và 7 là các bài dạng nâng cao, yêu cầu học sinh vận dụng nhiều kỹ năng. Đề có tính phân loại tốt. Các câu từ dễ đến khó, đặc biệt bài 6b và 7c là bài “chốt điểm” dành cho học sinh giỏi” - thầy Hiển nói.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh chia sẻ đề Toán tương đối nhẹ hơn năm rồi. Mức độ đề cơ bản hơn, dễ kiếm 5 điểm hơn.

Trong khi đó, môn tiếng Anh được nhiều nhà giáo nhận xét tương đối dễ chịu. Cấu trúc đề thi, các chủ điểm ngữ pháp, nội dung các điểm ngữ pháp, các dạng câu hỏi và tỉ trọng số lượng câu ở mỗi phần giống đề thi năm ngoái. Do đó, với đề thi này, thí sinh dễ đạt 7 điểm dễ dàng.

Đánh giá tổng quan về đề thi ba môn bắt buộc trong kỳ thi vào lớp 10, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Tô Ký, Huyện Hóc Môn cho biết không đánh đố.

“Với đề môn tiếng Anh, học sinh dễ lấy điểm 7 trong khi đó môn Toán chỉ có câu số 6 hơi lạ và phân loại học sinh ở câu b, c hình học nên điểm 8,9 sẽ nhiều còn môn Văn cũng ở mức độ cơ bản. Vì thế, điểm thi năm nay sẽ cao hơn năm rồi. Tuy nhiên, do số thí sinh dự thi vào lớp 10 giảm mạnh (giảm hơn 27.000 so với năm ngoái), tỉ lệ vào lớp 10 đạt trên 90% nên điểm chuẩn sẽ ổn định như năm ngoái, thậm chí có giảm nhẹ.