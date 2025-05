Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương 24/05/2025 08:09

(PLO)- Bộ Công an yêu cầu phải tăng cường trong tình huống thiên tai, tập trung phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại tang lễ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Sáng 24-5, Bộ Công an cho biết Văn phòng Bộ đã có công điện gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc và các đơn vị trực thuộc liên quan về việc tập trung ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ ở Bắc Bộ.

Công điện nêu thực hiện Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 23-5 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ ở Bắc Bộ; Văn phòng Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Lễ Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong hai ngày 24 và 25-5. Ảnh PHI HÙNG

Cụ thể, nắm chắc tình hình về diễn biến của thiên tai; chủ động toàn diện các biện pháp kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không được để xảy ra gián đoạn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với thiên tai khi thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện tốt việc triển khai các kế hoạch bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự tại cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản.

Hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo, phối hợp khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện, nhất là trên các trục giao thông chính, tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan.

Bố trí lực lượng công an cơ sở cùng phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thực hiện tốt công tác “4 tại chỗ”, chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn về các lực lượng, trụ sở, cơ sở giam giữ, tài liệu, trang thiết bị làm việc của lực lượng Công an nhân dân.

Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Riêng Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng phải tăng cường trong tình huống thiên tai cùng với tập trung phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn của Tang lễ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, các lực lượng luôn luôn trong phương thế sẵn sàng cao nhất.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai, sớm ổn định lại đời sống cho người dân; Rà soát, kịp thời phát hiện, sơ tán, di dời ngay người và phương tiện ở những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường; Phối hợp triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan an ninh quốc gia.

Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết; có phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với thiên tai, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, dịch tễ, phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích trong và sau thiên tai…

Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, truyền đạt mệnh lệnh của Ban Chỉ đạo đến Công an các đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở; đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống thiên tai.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định (qua Văn phòng Bộ, SĐT: 0692299150, 0913555323, 0979087633).