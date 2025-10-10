Bao giờ dời chợ Tam Kỳ ở Đà Nẵng? 10/10/2025 11:41

(PLO)- Không gian buôn bán chật chội, nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường... là những lý do được đưa ra khi tính toán việc dời chợ Tam Kỳ.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, lãnh đạo phường Tam Kỳ đề xuất với ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho dời chợ Tam Kỳ đến vị trí mới nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường…

Chợ Tam Kỳ ở phường Tam Kỳ có quy mô ba tầng, là một trong những chợ lớn tại TP Đà Nẵng, đóng vai trò quan trọng trong đời sống thương mại của TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Khu giữ xe chợ Tam Kỳ rất chật hẹp. Ảnh: TN

Người muốn ở, người muốn đi

Buôn bán giày dép, mũ nón tại chợ Tam Kỳ hơn 11 năm, chị Sơn Đào nói có nghe thông tin dời chợ qua mạng xã hội nhưng đến nay chưa được thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Theo chị Đào, tùy vào vị trí kinh doanh hiện có mà tiểu thương sẽ có những tâm lý khác nhau. Các tiểu thương buôn bán ở các vị trí mặt tiền, nơi có lượng khách ổn định, kinh doanh thuận lợi, thường không muốn dời đi. Ngược lại, tiểu thương bán ở khu vực bên trong, tâm lý chung mong chờ được chuyển đến chợ mới để cải thiện tình hình buôn bán.

“Tôi đang bán hàng ở tầng 2, vị trí cao ráo, không lo ngập lụt. Không gian cũng khá sạch sẽ, thoáng mát. Hiện tại thấy ổn, nhưng nếu có quyết định dời thì tôi cũng sẽ theo để tiếp tục buôn bán”- chị Đào chia sẻ.

Cùng kinh doanh giày dép tại tầng 2 chợ Tam Kỳ, bà Như Hương lại bày tỏ mong muốn được tiếp tục buôn bán tại chợ hiện tại. Theo bà Hương, trước đây tiểu thương từng có thời gian dời đến chợ Vườn Lài ở phường Hương Trà bán tạm trong khi sửa chữa chợ Tam Kỳ nhưng hiệu quả kinh doanh không như kỳ vọng do mất khách quen, doanh thu giảm đáng kể.

Tiểu thương chợ Tam Kỳ buôn bán thường xuyên ế ẩm.

“Mỗi lần chuyển đi là một lần mất khách, chưa kể tốn thêm chi phí dọn dẹp, làm lại cửa hàng”- bà Hương than thở. Theo bà Hương, nếu vì vấn đề môi trường thì cần quản lý tốt hơn, nâng cao ý thức tự giác của tiểu thương trong việc giữ gìn vệ sinh.

Trong khi đó, bà Ngọc Quý buôn bán tại tầng 1 mong muốn việc dời chợ được triển khai sớm. Bởi chợ Tam Kỳ nằm ở vị trí trũng thấp, thường xuyên xảy ra ngập lụt khi vào mùa mưa. Các tiểu thương buôn bán ở tầng 1 mỗi năm chạy bốn năm trận lụt, rất vất vả.

“Có khi nước dâng tới 1-1,5 mét, nhiều lúc không kịp trở tay, hàng hóa bị hư hỏng, thiệt hại nặng. Nghe nói sẽ dời lên chợ Vườn Lài, tôi thấy mừng. Dù hơi lệch đường một chút nhưng trên đó cao ráo, không phải lo lắng chuyện chạy lụt nữa”- bà chia sẻ.

Bà Như Hương mong muốn sớm dời chợ Tam Kỳ để thoát cảnh chạy lụt khi vào mùa mưa. Ảnh: TN

Lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường

Ghi nhận của PV cho thấy chợ Tam Kỳ tọa lạc giữa các trục đường Phan Đình Phùng, Trần Cao Vân (nối dài), Bạch Đằng và một con hẻm nhỏ nối Bạch Đằng với Phan Đình Phùng. Khu chợ có quy mô ba tầng, tuy nhiên hiện nay tiểu thương chỉ tập trung kinh doanh tại tầng 1 và tầng 2, trong khi tầng 3 bỏ trống, không sử dụng.

Không gian buôn bán khá chật chội, nhiều quầy hàng được bố trí tạm trên nền bê tông phía ngoài khuôn viên chợ. Các tiểu thương hàng cá, rau củ quả tràn ra lòng lề đường, nhất là khu vực đường Bạch Đằng, gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Theo ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, tình hình buôn bán của tiểu thương chợ Tam Kỳ thường xuyên ế ẩm, trừ một số hàng ăn uống, tiêu dùng hàng ngày… do phần lớn người tiêu dùng đã quen mua sắm qua mạng. Hiện nay, khu vực chợ tương đối chật chội, không đảm bảo vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Chợ Tam Kỳ chật chội, không đảm bảo vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: TN

“Khi nào triển khai thì phải có thời gian và chủ trương chính thức của TP Đà Nẵng”- ông Minh nói.

Theo Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị mới có thể dời chợ Tam Kỳ đến nơi mới. Hạ tầng chợ hiện nay sẽ tính toán kêu gọi đầu tư dự án mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, cho hay chủ trương dời chợ Tam Kỳ đã được thống nhất, đưa vào các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của TP Tam Kỳ cũ.

“Còn trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, quan điểm của lãnh đạo phường Tam Kỳ cũng rất mong muốn sẽ thực hiện định hướng này. Tuy nhiên phải phụ thuộc vào chỉ đạo và quyết định của UBND TP Đà Nẵng trong quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung phường Tam Kỳ, phường Hương Trà và quy hoạch chung TP”- bà Lan thông tin.

"Theo quy hoạch hiện nay, vị trí chợ Tam Kỳ là đất thương mại. Do đó, định hướng sau này khi dời chợ sang địa điểm khác sẽ tiếp tục làm công trình thương mại - dịch vụ" - bà Nguyễn Thị Thu Lan.

Trao đổi với PLO, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết chủ trương di dời chợ Tam Kỳ vẫn đang dừng lại ở bước định hướng. Hiện nay, TP chưa nhận được đề xuất chính thức từ các phường Tam Kỳ.

Không gian chợ Tam Kỳ chật chội, tiểu thương lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán. Ảnh: TN

Tuy nhiên, theo ông Hưng, UBND TP Đà Nẵng đã giao phường Hương Trà- nơi có chợ Vườn Lài, khảo sát cụ thể, đề xuất đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. “Chợ Vườn Lài hiện nay là một phương án, nhưng vẫn có thể lựa chọn địa điểm khác”- ông Hưng nói về vị trí sau khi dời chợ Tam Kỳ.