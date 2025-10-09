Sau tiếng hô 'quay lại', 6 thanh niên truy đuổi, vô cớ chém người 09/10/2025 16:03

(PLO)- Sau tiếng hô "quay lại", nhóm sáu thanh niên ở TP Đà Nẵng quay đầu xe truy đuổi, vô cớ chém người.

Ngày 9-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho hay đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam sáu thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sáu thanh thiếu niên bị bắt gồm: Huỳnh Tấn Dũng (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Thiệu (19 tuổi, cùng ngụ xã Tiên Châu), Nguyễn Gia Bảo (21 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (18 tuổi), Đào Quang Ty (18 tuổi), Phạm Văn Hiếu (16 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng).

Sáu thanh niên vô cớ chém người bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 16-5, nhóm thanh thiếu niên trên tụ tập đi uống cà phê, sau đó rủ nhau dạo chơi qua nhiều địa bàn. Trong lúc di chuyển, nhóm này thủ sẵn dao tự chế trong người.

Khi thấy hai người đi đường, Dũng hô “quay lại”, cả nhóm liền quay đầu xe truy đuổi, dùng dao tấn công khiến hai người bị thương. Kết quả giám định xác định hai nạn nhân bị thương tích 4% và 2%.

Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ hai dao tự chế, ba xe máy sử dụng khi gây án cùng một số tang vật.