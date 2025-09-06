Bão Tapah sẽ ảnh hưởng Trung Quốc và Việt Nam 06/09/2025 14:53

(PLO)- Dự báo trong tối đến đêm nay, 6-9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành cơn bão Tapah. Đây sẽ là cơn bão số 7 trên Biển Đông, cũng là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Như PLO đã đưa tin, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13 giờ hôm nay, 6-9, áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50–61 km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/h.

Hiện nay, nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông đang ở ngưỡng 29-30 độ. Cùng với đó, trong vùng hoạt động của áp thấp nhiệt đới, độ đứt gió cũng nhỏ, cộng thêm gió Tây Nam hoạt động tương đối mạnh.

Do vậy, áp thấp nhiệt đới đang có nhiều điều kiện để mạnh lên thành bão với xác suất lên tới 70-80%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo chỉ trong chiều tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão. Vùng nguy hiểm được xác định: vĩ tuyến 16,5–21,5°N; kinh tuyến 113,5–118,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Bão Tapah hình thành ở vị trí rất xa về phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Thay vì di chuyển về Bắc Bộ hay lệch xuống Trung Bộ như các cơn bão thường gặp, bão này lại dịch chuyển hẳn lên phía Bắc và đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng hoàn lưu bão ảnh hưởng tới Việt Nam.

Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Theo danh sách tên quốc tế, cơn bão này khi hình thành sẽ có tên là cơn bão Tapah.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phân tích cơn áp thấp nhiệt đới/bão này hình thành trên khu vực phía Bắc của Biển Đông, trong khi lưỡi áp cao cận nhiệt đới - hình thế chính quyết định tới đường đi, hướng di chuyển của các cơn áp thấp nhiệt đới/bão lại có xu hướng suy yếu.

Hiện cơn áp thấp nhiệt đới/bão này nằm ở phần phía Tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, theo xu hướng đường dẫn thì cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc là chủ đạo.

Với hướng di chuyển Tây Bắc, khả năng bão di chuyển về phía đất liền nước ta là không cao. Nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc. Hiện dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế cũng nhận định cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong ngày 8-9, tức ngày thứ hai tuần tới. Khi đổ bộ đất liền Trung Quốc, cường độ của bão có thể đạt tới cấp 10-11, giật tới cấp 13-14.

Mặc dù đổ bộ đất liền Trung Quốc, nhưng các chuyên gia khí tượng đánh giá cơn bão số 7 này có điểm khá đặc biệt. Đó là khi đổ bộ, bão sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp. Vùng áp thấp này không tan nhanh mà sẽ trôi theo hướng Tây về phía nước ta và khả năng gây ra đợt mưa lớn diện rộng cho miền Bắc Việt Nam.

“Dự báo khoảng từ chiều và đêm ngày 9 đến 11-9, hoàn lưu hậu bão số 7 - bão Tapah sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ” - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay.