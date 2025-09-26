Barcelona bám đuổi Real Madrid kịch tính 26/09/2025 12:08

Trong trận đấu muộn nhất của vòng 6 La Liga, thầy trò HLV Hansi Flick làm khách trên sân của Real Oviedo- đội bóng vừa trở lại thăng hạng La Liga lần đầu tiên sau 24 năm. Đây là cơ hội lớn để Barca giành 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đại kình địch Real Madrid trên bảng xếp hạng khi đội chủ nhà đã nhận cả 5 thất bại liên tiếp kể từ đầu mùa.

Đối đầu với gã khổng lồ xứ Catalonia, các cầu thủ Oviedo đã thi đấu rất quyết tâm và không ngại va chạm trong các tình huống tranh chấp. Đội khách cũng không kém cạnh khi nhanh chóng hóa giải và tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Escandell, Marcus Rashford đã có ít nhất 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Dù vậy, Barca đã tự “bắn vào chân” bằng một sai lầm ngớ ngẩn tại hàng thủ. Phút 33, phát hiện thủ thành Joan Garcia có tình huống dâng quá cao, Alberto Reina đã táo bạo thực hiện cú sút từ khoảng cách 40 mét, mở tỉ số trận đấu. Khán giả trên sân đã vỡ òa khi đội bóng đã ghi được bàn thắng vào lưới Barca và cũng là bàn thắng thứ 2 của họ sau 6 trận tại La Liga mùa này.

Tinh thần lên cao, Oviedo liên tục tạo những cơ hội uy hiếp đến khung thành đội khách. Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Haissem Hassan loại bỏ được Gerard Martin và tung cú dứt điểm căng khiến Garcia trổ tài cản phá. Họ tiếp tục dồn ép, đẩy Barca vào thế trận bị động và dần đánh mất thế trận kiểm soát sở trường.

Barcelona bám đuổi Real Madrid kịch tính khi đánh bại Real Oviedo 3-1 ở vòng 6 La Liga. Ảnh: Barca Blaugranes.

Khi Barca gặp khó, HLV Hansi Flick đã có sự thay đổi mang tính chất quyết định trận đấu khi tung Frenkie De Jong vào sân, giúp Pedri được giải phóng và Barca nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 55, Ronald Araujo có tình huống di chuyển thông minh hút người, tạo cơ hội cho Eric Garcia đệm bóng cận thành gỡ hòa tỉ số 1-1.

Bàn thắng đã giúp khí thế của Barca dâng cao và liên tục tạo ra các cơ hội. HLV Hansi Flick tiếp tục đưa ra sự thay đổi khi tung lão tướng Lewandowski vào sân. Chỉ cần 5 phút có mặt, tiền đạo người Ba Lan đã để lại dấu ấn khi bật cao đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách ở phút 70.

Để bị dẫn trước, các cầu thủ Oviedo dâng cao tìm bàn gỡ, tạo ra nhiều khoảng trống cho Barca khai thác. Đến phút 88, cú đánh đầu đầy uy lực của Ronald Araujo đã dập tắt đi hi vọng của đội chủ nhà và ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca.

Chiến thắng này cũng đã giúp thầy trò HLV Hansi Flick có được 3 điểm quan trọng. Trong 3 trận gần nhất, Barca ghi đến 12 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Barcelona hiện tại đã có 5 chiến thắng và một trận hòa, xếp nhì bảng La Liga với 16 điểm, kém đại kình địch Real Madrid 2 điểm.