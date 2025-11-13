Bắt giam cựu giám đốc OceanBank chi nhánh Cần Thơ 13/11/2025 21:20

(PLO)- Cựu giám đốc OceanBank chi nhánh Cần Thơ cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố, bắt giam vì sai phạm trong thẩm định, giải ngân khoản vay gây thiệt hại hơn 35 tỉ đồng.

Tối 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị can gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (50 tuổi, cựu giám đốc); Huỳnh Quốc Huy (49 tuổi, cựu trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Phạm Vũ Huy (39 tuổi, cựu chuyên viên kinh doanh Phòng khách hàng).

Theo điều tra ban đầu, bị can Vũ Huy được phân công trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra và thẩm định giá trị hàng hóa thế chấp của Công ty CP Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ngày 31-3-2014.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, thẩm định, Huy thực hiện không chặt chẽ, không đúng quy định, dẫn đến không phát hiện việc Công ty CP Lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp.

Sau khi kiểm tra, thẩm định, ngày 31-3-2014, Huy lập 2 tờ trình đề xuất giải ngân trình Quốc Huy và Trưởng ký duyệt, giải ngân hai lần với tổng số tiền 35,6 tỉ đồng, trong đó vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa 10,53 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền 35,6 tỉ đồng.

Đối với Quốc Huy, là Trưởng phòng kinh doanh khách hàng, được giao nhiệm vụ cùng Vũ Huy kiểm tra hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty CP Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân.

Tuy nhiên, việc kiểm tra, thẩm định cũng không chặt chẽ, không đúng quy định nội bộ của OceanBank, dẫn đến không phát hiện hành vi nâng khống hàng hóa thế chấp. Sau đó, Quốc Huy đã ký tên thống nhất và trình Trưởng phê duyệt hai tờ trình giải ngân, tổng số tiền 35,6 tỉ đồng.

Còn Nguyễn Quốc Trưởng, với vai trò Giám đốc chi nhánh nhưng không kiểm tra việc thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo của cấp dưới, không phát hiện việc Công ty CP Lương thực Hậu Giang nâng khống giá trị hàng hóa thế chấp, dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.