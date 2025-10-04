Bắt giữ hai phương tiện chở hơn 7 tấn sản phẩm nghi là động vật quý hiếm 04/10/2025 11:28

(PLO)- Lực lượng Biên phòng Vĩnh Long bắt giữ hai phương tiện chở hơn 7 tấn sản phẩm nghi là động vật quý hiếm từ Indonesia vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ trái phép.

Ngày 4-10, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cổ Chiên (Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hai phương tiện chở hơn 7 tấn hàng hóa nghi là sản phẩm động vật quý hiếm.

Lực lượng Bộ đội biên phòng kiểm tra hai phương tiện khả nghi.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 3-10, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Cổ Chiên phát hiện, bắt giữ hai phương tiện do Phạm Văn Hoan (56 tuổi, ngụ Ninh Bình) và SYAMSADI (52 tuổi, quốc tịch Indonesia) điều khiển, đang di chuyển từ ngoài biển vào khu vực vàm sông Eo Lói, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng phát hiện hai phương tiện chở hơn 7 tấn sản phẩm nghi là động vật quý hiếm từ Indonesia về Việt Nam để tiêu thụ trái phép.

Qua kiểm tra, cả hai người không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện. Lực lượng tuần tra phát hiện trên hai phương tiện có hơn 4,2 tấn vảy động vật nghi là vảy tê tê, 150 bộ da trăn, 40 kg mật động vật, hơn 1 tấn thịt ốc khô, gần 1,6 tấn da cá.

Ngoài ra còn có 17,5 kg còi ốc, 36 kg xương động vật, 100 kg da động vật chưa xác định chủng loại, 2,3 kg mang cá, 39 mỏ chim, 210 răng động vật và 30 chai mang nhãn mật ong.

Lực lượng tuần tra phát hiện trên hai phương tiện có hơn 4,2 tấn vảy động vật nghi là vảy tê tê, 150 bộ da trăn, 40 kg mật động vật, hơn 1 tấn thịt ốc khô, gần 1,6 tấn da cá...

Cả hai người không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa nói trên. Bước đầu, họ khai nhận đã mua số hàng từ Indonesia và vận chuyển về Việt Nam để bán.

Xét thấy hành vi của hai người này có dấu hiệu phạm tội buôn lậu, với tang vật gồm vảy, da, xương các loài động vật quý hiếm thuộc danh mục được pháp luật bảo vệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã thông báo cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Hạt Kiểm lâm khu vực 3 phối hợp lập biên bản, xử lý theo quy định.