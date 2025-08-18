Bắt quả tang 11 nam nữ 'bay lắc' trong phòng trọ 18/08/2025 15:44

(PLO)- Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an An Giang bắt quả tang 11 nam nữ đang "bay lắc" trong phòng trọ, tất cả dương tính với ma tuý.

Rạng sáng 18-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã An Biên bất ngờ kiểm tra một nhà trọ tại ấp Xẻo Rô, xã An Biên, đã bắt quả tang 11 nam, nữ đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ ba bịch nilon chứa tinh thể màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá), một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều đồ vật liên quan. Qua test nhanh, cả 11 người này đều dương tính với chất ma tuý.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Các nam, nữ bị bắt quả tang đang bay lắc trong phòng trọ

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng. Đây là kết quả trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn.