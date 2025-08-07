Bắt quả tang người đàn ông cưỡng đoạt 250 triệu của lãnh đạo văn phòng đất đai 07/08/2025 15:44

(PLO)- Một người đàn ông bị bắt quả tang khi cưỡng đoạt 250 triệu đồng của một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự ông Phạm Quang Đạo (52 tuổi, ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ông Đạo bị bắt chiều 6-8 khi đang nhận 250 triệu đồng của một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku ngay tại trụ sở của đơn vị này.

Ông Phạm Quang Đạo sau khi bị bắt quả tang cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, năm 2009, ông Đạo nhận sang nhượng một lô đất từ ông TVH tại xã Gào, tỉnh Gia Lai với giá 170 triệu đồng, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN).

Sau đó, UBND TP Pleiku cũ phát hiện thửa đất trên được cấp GCN không đúng quy định nên đã ra thông báo thu hồi GCN đã cấp hồi năm 2017. Sau đó, Đạo tìm ông TVH để đòi lại 170 triệu đồng nhưng không được.

Ông Đạo cho rằng ông CĐT, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP Pleiku cũ (thời điểm đó làm cán bộ địa chính của UBND xã Gào), làm sai dẫn đến việc cấp GCN không đúng quy định. Ông Đạo yêu cầu ông CĐT có trách nhiệm trả lại tiền.

Từ năm 2017, ông Đạo yêu cầu ông CĐT phải có trách nhiệm đòi 500 triệu đồng từ ông TVH. Ông Đạo nói nếu không đòi được, ông CĐT phải đưa cho ông 250 triệu đồng. Nếu ông T không thực hiện, ông Đạo sẽ khởi kiện hành vi sai phạm của ông T.

Ông T nói mình đang được xem xét bổ nhiệm làm lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP Pleiku; chờ bổ nhiệm xong sẽ xem lại vụ việc.

Tuy nhiên, đến nay ông T vẫn chưa giải quyết nên ông Đạo liên tục gọi điện, nhắn tin, đến gặp trực tiếp yêu cầu ông T đòi tiền từ ông TVH hoặc phải tự đưa tiền.

Lo sợ việc bị ông Đạo kiện sẽ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, ông CVT đồng ý đưa tiền cho ông Đạo.

Chiều 6-8, ông Đạo đến phòng làm việc của ông T tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku nhận 250 triệu đồng, viết một giấy biên nhận, cam kết sẽ không khiếu nại gì thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang.