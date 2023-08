Bắt tạm giam con trai bạo hành mẹ ruột 81 tuổi

(PLO)- Người dân bức xúc về việc con trai bạo hành mẹ ruột khi cho ăn cháo nên quay lại clip và trình báo công an.

Ngày 14-8, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông T.V.P (54 tuổi, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ.

Theo điều tra ban đầu, tối 10-8, người dân khu vực trình báo cơ quan chức năng trình báo về việc người đàn ông đánh mẹ ruột của mình tại một căn nhà trên đường Trường Chinh (phường Hòa Phát).

Ông P đang vung tay để đánh mẹ ruột. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hòa Phát lập tức có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh, công an phát hiện cụ T.T.K.V (81 tuổi) bị sưng mặt, bầm tím trên người. Người đánh bà V chính là ông P (con ruột bà V). Làm việc với cơ quan công an, ông P khai nhận, ông mua cháo về cho bà V ăn. Tuy nhiên, bà V không chịu ăn. Do bực tức, ông P đã đánh vào người mẹ mình nhằm mục đích hù dọa để bà V ăn.

Theo người dân khu vực, bà V đã nhiều lần bị đánh, họ rất bức xúc về việc bạo hành của ông P. Họ có thuyết phục bà V tố cáo nhưng vì thương con trai út nên bà V giấu. Hôm 10-8, người dân có quay đoạn clip về hành vi ngược đãi, đánh đập mẹ ruột của ông P.

HẢI HIẾU