Bayern Munich vuột chức vô địch Bundesliga sớm, Kane hé lộ CLB anh muốn gia nhập 04/05/2025 05:31

Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane gia nhập Bayern Munich từ Tottenham Hotspur vào năm 2023. Kane phải chờ đợi chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp khi gã khổng lồ xứ Bavaria vừa hòa 3-3 đáng tiếc trước RB Leipzig, sau khi bị dẫn trước đến 2-0.

Chỉ cần thắng RB Leipzig là Bayern Munich sẽ vô địch Bundesliga sớm 2 vòng đấu. Nhưng hùm xám nước Đức bị RB Leipzig dội gáo nước lạnh trong ngày họ vắng chân sút chủ lực Harry Kane vì án treo giò.

Sau hiệp 1, RB Leipzig đã dẫn Bayern Munich 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Sesko và Klosterkmann. Sang hiệp 2, chỉ trong 2 phút, Bayern Munich ghi liền 2 bàn gỡ hòa 2-2 từ phút 61 đến 62 do công của Dier và Olise. Đến phút 83, Sane ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Bayern Munich. Những tưởng Bayern Munich vô địch Bundesliga theo cách đầy ngoạn mục, thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Poulsen ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho RB Leipzig.

Bayern Munich tiếp tục chờ đợi chức vô địch Bundesliga khi bị RB Leipzig cầm hòa 3-3. ẢNH: BUNDESLIGA

Hiện đoàn quân của HLV Kompany đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 76 điểm sau 32 trận, hơn đội xếp thứ hai là ĐKVĐ Bayer Leverkusen 9 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Chỉ cần 1 điểm trong 2 trận còn lại là Bayern Munich sẽ vô địch Bundesliga mùa này.

Trước trận đấu, ngôi sao Harry Kane của Bayern Munich tiết lộ anh muốn gia nhập một CLB hoàn toàn khác. Cụ thể là một CLB... golf. Kane không phải là cầu thủ bóng đá duy nhất có hứng thú với golf . Một cựu ngôi sao khác của Tottenham, ngôi sao người xứ Wales Gareth Bale, đã cầm gậy đánh golf không lâu sau khi treo giày vào năm 2023.

"Tôi chưa bao giờ đạt được hole in one", Harry Kane thừa nhận trên kênh Cleats Club của mình, "Một trong những mục tiêu cả đời của tôi là gia nhập CLB hole in one!".

Trên sân bóng, Kane - giống như Bale - đã buộc phải rời khỏi đội bóng Bắc London để chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu vô địch. Và bây giờ, việc Kane giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp chỉ là vấn đề thời gian sau khi anh chuyển sang Bayern Munich.

Harry Kane muốn gia nhập 1 CLB... golf. ẢNH: GETTY

Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Bundesliga mùa giải trước và đang trên đường lặp lại thành tích này trong mùa giải này. Kane đang hơn đối thủ gần nhất Patrik Schick năm bàn, mặc dù ngôi sao của Bayer Leverkusen đang tận hưởng mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình khi nói đến bàn thắng trên mọi đấu trường.

Thẻ vàng thứ năm của Harry Kane trong mùa giải đến từ lỗi câu giờ trong chiến thắng trước Mainz, qua đó đưa Bayern Munich đến gần chức vô địch Bundesliga. Bayern Munich đã dẫn trước 2-0 khi Kane nhận thẻ vàng vào cuối hiệp một, và cuối cùng giành chiến thắng 3-0 với Eric Dier ghi bàn quyết định.

Luật treo giò của Bundesliga khác với Premier League, nơi Kane dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Anh. Ở giải đấu hàng đầu của Anh, thời hạn đình chỉ thi đấu nếu nhận 5 thẻ vàng sẽ cho đến giữa mùa giải và cầu thủ không thể nhận bất kỳ án treo giò nào sau vòng đấu thứ 32 trong tổng số 38 vòng.

Cuối cùng Kane cũng có danh hiệu đầu tiên khi Bayern Munich vô địch Bundesliga. ẢNH: GETTY

“Trước hết, tôi nghĩ đó là một quyết định điên rồ”, Harry Kane nói về việc anh bị phạt thẻ vàng trước Mainz, “Nó không bao giờ là thẻ vàng. Thật không may, đôi khi mọi người đến sân Allianz Arena và cố gắng tạo dựng tên tuổi cho mình.

Đó là lý do tại sao tôi thực sự thất vọng khi nhận thẻ vàng, vì tất nhiên tôi biết mình đã nhận bốn thẻ rồi. Và thứ hai, tôi nghĩ luật này thật điên rồ. Năm thẻ vàng trong 34 trận có nghĩa là bị treo giò. Quyết định điên rồ, điên rồ. Câu chuyện của tôi là tôi sẽ bỏ lỡ trận đấu với RB Leipzig. Nhưng đừng lo, tôi sẽ ăn mừng (chức vô địch) nhiều hơn bất kỳ ai khác”.