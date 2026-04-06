Bếp ăn của 26 trường học ở Hà Nội và Bắc Ninh bị tuồn thịt lợn nhiễm bệnh 06/04/2026 17:47

(PLO)- Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết từ đầu năm đến nay, khoảng 3.600 con lợn bị nhiễm bệnh (tương đương khoảng 300 tấn thịt lợn) đã bị tuồn vào bếp ăn 26 trường tiểu học và mầm non ở Hà Nội, Bắc Ninh…

Chiều 6-4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2026. Tại đây, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội), thông tin về vụ án hơn 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị tuồn vào bếp ăn tập thể trường học.

Theo Thượng tá Yến, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án và bước đầu thu được nhiều kết quả. Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây thu gom, giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch bệnh hoạt động trong thời gian dài.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội).

Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2026, Nguyễn Thị Hiền (làm nghề giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội) đã bàn bạc với Đỗ Văn Thanh tổ chức thu gom lợn bệnh từ các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang rồi vận chuyển về Hà Nội giết mổ.

Mỗi ngày, các đối tượng thu gom khoảng 50–60 con lợn nhiễm bệnh cung cấp cho Hiền. Sau khi giết mổ, số thịt này được bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để sơ chế, đóng gói, dán nhãn “thịt sạch” có truy xuất nguồn gốc QR code, rồi phân phối ra thị trường.

Các sản phẩm sau đó được cung cấp cho nhiều đơn vị như Công ty CP Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khánh Ngọc, Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn, Công ty TNHH Dịch vụ Ẩm thực… và đưa vào các chợ đầu mối.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp trong chuỗi này đã cung cấp thực phẩm cho các trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội và Bắc Ninh. Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn, tương đương gần 300 tấn thịt nhiễm bệnh, trong đó có bếp ăn của 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non.

Để hợp thức hóa nguồn gốc, Đỗ Văn Thanh đã móc nối với Vũ Kim Tuấn (cán bộ trạm kiểm dịch động vật tại Phú Thọ) để cấp khống giấy chứng nhận kiểm dịch. Các giấy tờ này bị làm sai thông tin về chủ hàng, số lượng, tạo điều kiện cho thịt bệnh lọt qua kiểm soát. Từ tháng 1-2026 đến nay, Tuấn đã cấp 126 giấy chứng nhận kiểm dịch giả.

Ngày 25-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và bắt tạm giam nhiều bị can liên quan đến vụ án tuồn thịt lợn nhiễm dịch vào trường học.

Liên quan vụ án, ngày 25-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và bắt tạm giam. Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317 Bộ luật Hình sự), 3 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355), và 1 bị can về tội giả mạo trong công tác (Điều 359).

Về danh sách cụ thể các trường học, bếp ăn đã sử dụng thực phẩm nhiễm bệnh, Thượng tá Yến cho biết cơ quan điều tra đã xác định các công ty liên quan. Tuy nhiên, các đơn vị này khi nhập hàng từ Công ty Cường Phát không biết đó là thịt lợn bệnh do sản phẩm đã được đóng gói, dán nhãn “thịt sạch”.

"Danh sách các trường liên quan đang tiếp tục được xác minh và sẽ công bố khi có kết luận điều tra", đại diện Công an TP Hà Nội cho biết.



Đối với nguồn gốc lợn bệnh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng thu gom từ các hộ dân tại Tuyên Quang, Phú Thọ. Đồng thời, đã khởi tố một số cán bộ liên quan trong công tác kiểm dịch, trong đó có cán bộ thú y tại Phú Thọ về hành vi giả mạo trong công tác, tiếp tay cho sai phạm.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng; cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu đủ căn cứ.

Như PLO đã thông tin, ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.