Bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ 14/02/2025 11:42

(PLO)- Công an huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận phát lệnh truy nã bị can mua bán trái phép chất ma túy đã đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ.

Ngày 14-, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng truy bắt bị can Lê Văn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trốn khỏi nhà tạm giữ.

Công an huyện Thuận Bắc truy nã bị can Lê Văn Duy Khánh. Ảnh: C.A

Theo công an, bị can Lê Văn Duy Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 15-8-2024. Do Trại giam công an tỉnh đang sửa chữa, bị can Khánh được gửi giam giữ tại buồng giam A3, nhà giam giữ Công an huyện Thuận Bắc.

Trong quá trình tạm giam tại đây, Khánh đã lợi dụng khu vực này bị khuất tầm nhìn camera an ninh không thể quan sát được. Bị can này đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam trốn ra ngoài.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 11-2, cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc thực hiện kiểm tra thì phát hiện Khánh đã bỏ trốn.

Qua trích xuất camera an ninh tại nhà tạm giữ xác định, khoảng 11 giờ 28 ngày 11-2, Khánh đã trèo tường rào bảo vệ phía sau khu vực giam giữ trốn ra ngoài.

Lệnh truy nã bị can trốn khỏi nhà tạm giữ. Ảnh: C.A

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Thuận Bắc, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Công an huyện Thuận Bắc phối hợp với các Phòng nghiệp vụ như PC01, PC02, PC04, PC08 và công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện truy xét nhanh. Đồng thời, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường mà bị can Khánh có khả năng di chuyển bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân nhân huyện Thuận Bắc tổ chức khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Duy Khánh về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ và ban hành quyết định truy nã theo quy định của pháp luật.