Bị cáo suýt mất gần 2 năm tự do vì tòa quên trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh 26/10/2025 09:38

(PLO)- Tòa án cấp sơ thẩm không trừ đi thời gian gần 2 năm bị cáo đã chấp hành quyết định bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn chấp hành hình phạt tù

Phòng Công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, VKSND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo rút kinh nghiệm gửi VKSND các khu vực về việc Tòa án không trừ thời gian áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với bị cáo.

TAND huyện Lâm Hà cũ, nay là TAND Khu vực 3 tỉnh Lâm Đồng, nơi xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Lê Văn Lương.

Việc trên được phát hiện qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích liên quan bị cáo Lê Văn Lương.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16-10-2011, Lê Văn Lương gây thương tích cho anh NVN với tỉ lệ tổn thương cơ thể 36% do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi gây án, Lương bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 13-6-2013.

Hồ sơ và kết luận giám định pháp y tâm thần xác định bị cáo Lương có bệnh, dù tại thời điểm gây án vẫn có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng bị hạn chế do bệnh.

Căn cứ kết luận này, VKSND huyện Lâm Hà đã quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Lương.

Thời gian chữa bệnh: Từ ngày 22-1-2014 đến ngày 14-10-2015, tổng cộng là 1 năm 8 tháng 22 ngày.

Ngày 16-5-2025, TAND huyện Lâm Hà (nay là TAND Khu vực 3 - Lâm Đồng) đã xử phạt bị cáo Lương 30 tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13-6-2013 đến ngày 30-8-2013 vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm không căn cứ Điều 49 Bộ luật Hình sự để trừ đi thời gian gần 2 năm Lương đã chấp hành quyết định bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Căn cứ quy định tại Điều 49 BLHS thì thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng Bản án sơ thẩm của TAND huyện Lâm Hà không thể hiện thời gian bị cáo Lê Văn Lương bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

VKSND tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ: Việc Tòa án cấp sơ thẩm không trừ thời gian 1 năm 8 tháng 22 ngày bị cáo chấp hành quyết định bắt buộc chữa bệnh là trái pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của bị cáo, khiến bị cáo phải chấp hành án tù lâu hơn so với quy định.

Ngày 24-7-2025, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Tại phiên tòa, VKSND tỉnh Lâm Đồng đề nghị không chấp nhận kháng cáo do mức hình phạt đã phù hợp. Tuy nhiên đề nghị tòa sửa án sơ thẩm về phần căn cứ pháp luật, phần quyết định hình phạt, tính thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với bị cáo, đề nghị trừ thời gian bị cáo chấp hành quyết định bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn thi hành án.

Kết quả, TAND tỉnh Lâm Đồng chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo 27 tháng tù, chấp nhận quan điểm đề nghị của VKSND tỉnh Lâm Đồng sửa phần căn cứ pháp luật, quyết định hình phạt, căn cứ tính thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với bị cáo.

Thông báo rút kinh nghiệm của VKSND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, đảm bảo việc giải quyết các vụ án tuân thủ tuyệt đối pháp luật, bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của bị cáo, đặc biệt trong những trường hợp có tình tiết liên quan đến biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.