Bị khởi tố vì trộm cá cảnh huyết long 04/09/2025 15:40

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam người trộm cá huyết long có giá khoảng 60 triệu đồng.

Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Bình (31 tuổi, ngụ phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bị can Bình tại cơ quan công an. Ảnh: N.K

Theo thông tin ban đầu, khi đến một tiệm cá cảnh ở đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Bình thấy cửa tiệm khép hờ, bên trong không có người nên đã lẻn vào, trộm một con cá huyết long, trị giá khoảng 60 triệu đồng bỏ vào túi ni-lông.

Sau đó, Bình đem thả con cá vừa trộm được vào hồ nước của gia đình. Tuy nhiên, cá bị sốc, chết nghi do thiếu ô-xy. Bình đã đem cá huyết long đến chân cầu Đà Rằng ném xuống sông phi tang rồi bỏ đi.

Sau khi nhận tin báo của bị hại, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét, làm rõ hành vi trộm cắp của Bình.

Được biết, Bình từng có 4 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma tuý.