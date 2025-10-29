Bị phạt 2,5 triệu đồng vì gọi vào đường dây nóng Bệnh viện Cà Mau rồi chửi bới 29/10/2025 16:26

(PLO)- Ông K gọi điện thoại vào đường dây nóng Bệnh viện Cà Mau xưng mình tên Trung và chửi bới nhân viên nghe đường dây nóng nên bị phạt 2,5 triệu đồng.

Ngày 29-10, tin từ Công an phường Hoà Thành, tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa xử phạt 2,5 triệu đồng đối với ông Đặng Tráng K vì ông đã gọi điện thoại vào đường dây nóng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau chửi bới nhân viên trực điện thoại.

Thay tên để không bị phát hiện nhưng bị tìm ra, xử phạt. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó, vào ngày 26-9-2025, có nhiều số điện thoại gọi nhiều lần vào đường dây nóng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau với chỉ một người gọi tự xưng tên Trung. Người này đã chửi bới, xúc phạm nhân viên trực đường dây nóng Bệnh viện nên bị tố giác đến Công an.

Công an sau đó đã tìm ra người gọi điện thoại chính là ông Đặng Tráng K, do muốn "ném đá dấu tay" nên xưng tên Trung. Ông đã thừa nhận toàn bộ hành vi trước khi làm cam kết không tái phạm và bị phạt hành chính.