Cà Mau: Truy tố 3 ngư dân qua vùng biển nước ngoài mua hải sản trái phép 29/10/2025 16:04

(PLO)- VKSND tỉnh Cà Mau đã truy tố 3 bị can có hành vi chạy tàu cá ra vùng biển nước ngoài để mua hải sản trái phép rồi chạy về nước.

Ngày 29-10, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau ban hành thông cáo báo chí về kết quả xử lý vi phạm liên quan IUU trên vùng biển tỉnh này thời gian qua.

Cửa biển Sông Đốc, tỉnh Cà Mau - nơi có nhiều ngư dân bị xử lý hình sự vì mua hải sản trái phép. Ảnh minh họa: TRẦN VŨ

Theo thông cáo báo chí, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau, các cơ quan chức năng tỉnh này đã đẩy mạnh xử lý vi phạm trên biển Cà Mau, nhất là các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Chỉ trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 5 vụ án liên quan 8 bị can.

Và từ ngày 17-10 đến 20-10-2025, VKSND tỉnh Cà Mau đã ban hành 5 cáo trạng, truy tố 8 bị can như đề nghị của Cơ quan Công an. Bao gồm 2 vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” với 5 bị can và 03 vụ án (3 bị can) tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, quy định tại các Điều 348, Điều 189 BLHS. Ngày 20-10-2025, Viện kiểm sát tỉnh chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án tỉnh để xét xử.

Với 3 vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau đã truy tố 3 bị can vì họ có hành vi chạy tàu cá ra vùng biển nước ngoài để mua hải sản trái phép rồi chạy về nước.

Các ngư dân này sau khi chạy tàu cá chở hải sản mua trái phép về vùng biển Việt Nam đã bị các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển bắt quả tang, tạm giữ toàn bộ hải sản và khởi tố hình sự.

Một trong những vụ án mua hải sản trái phép sắp đem ra xét xử lưu động (dự kiến xử lưu động tại xã Sông Đốc ngày 12-11-2025) là vụ án Trần Trung Cang.

Theo cáo trạng, vào ngày 13-2-2025, Trần Trung Cang đã điều khiển tàu CM 91987-TS cùng 05 thuyền viên xuất bến từ cửa biển Sông Đốc để sang vùng biển Malaysia nhận hải sản trái phép.

Số lượng hải sản nhận là 68.523kg, có giá trị tổng cộng là 688.817.000 đồng. Vào ngày 16-2-2025, khi tàu về đến vùng biển Việt Nam, tàu CM 91987-TS đã bị Lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ cùng tang vật.

Trần Trung Cang bị truy tố theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt ở khoản này là phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Được biết từ nhiều năm qua, tỉnh Cà Mau đã nổ lực cùng với cả nước quyết tâm gỡ thẻ vàng EU. Các hoạt động vi phạm trên biển liên quan khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) bị xử lý rất khẩn trương, nghiêm minh và thường xuyên đưa ra xét xử lưu động các vụ án hình sự để răn đe chung.