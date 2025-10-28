Cà Mau: Hai người mặc đồng phục nhân viên cấp nước lừa ông bảo vệ 350 triệu đồng 28/10/2025 19:46

(PLO)- Hai người mặc đồng phục nhân viên cấp nước đến gặp ông bảo vệ thông báo việc phải số hoá đồng hồ nước. Sau đó là một cú lừa tinh vi, lấy đi 350 triệu đồng.

Chiều 28-10, phóng viên PLO đã gặp ông Đỗ Công Huy, tại phòng bảo vệ của Trường THCS 1 Sông Đốc và được nghe ông kể rõ câu chuyện bị nhóm "nhân viên cấp nước" lừa tinh vi, khiến ông bị mất 350 triệu đồng.

Ông Huy thấy rõ nhân viên cấp nước có đeo bảng tên Trần Thanh Hải. Ảnh: TRẦN VŨ

Cú lừa quá tinh vi

Chuyện xảy ra từ chiều ngày 17-10-2025, nhưng mãi đến nay ông Huy mới bình tĩnh thực sự để kể cho mọi người nghe về cú lừa quá tinh vi của nhóm "nhân viên cấp nước". Ông Huy nói với PLO: "Tôi bị hoảng loạn 4-5 ngày liền. Cú lừa đó quá tinh vi, số tiền đó quá lớn với gia đình tôi. Phải cả tuần tôi mới đủ bình tĩnh, quyết định công khai câu chuyện để cảnh báo chung".

Theo lời kể của ông Huy, chiều 17-10-2025, khi ông vẫn đang làm công việc bảo vệ thường ngày của mình, trực lô cốt, đánh trống hiệu trường thì có cuộc điện thoại hỏi ông ở đâu. Sau đó vài phút, trước cổng trường xuất hiện hai người đàn ông trung niên, mặc đồng phục có chữ trên áo và trên nón vải là "Công ty cấp nước sạch Cà Mau". Họ có cả bảng tên nhân viên gắn trước túi ngực.

"Cả hai đến phòng bảo vệ trường, đường hoàng bước vào trao đổi với tôi. Họ nói họ vừa đến nhà tôi mà không có ai ở nhà. Họ bảo rằng Công ty đang số hoá đồng hồ nước nên đến để làm lại hợp đồng cung cấp nước, yêu cầu tôi đến UBND xã Sông Đốc vào sáng mai để tổ công tác hỗ trợ làm hợp đồng... Nhân viên thực sự ở trước mặt tôi như vậy làm sao mà tôi không tin. Nhất là họ nói ngày mai ra UBND xã để tổ công tác giúp thì tôi tin tưởng chứ sao. Người nói chuyện với tôi đeo bảng tên Trần Thanh Hải"- ông Huy kể.

Trước khi rời đi, người đeo bảng "Trần Thanh Hải" nói với ông Huy rằng mai ra sớm để bắt số, vì rất đông người. Ông Huy thắc mắc sao hỗ trợ khách hàng mà phải bắt số, Hải bảo ông nếu ông bận thì có thể gọi qua số máy của nhân viên Lê Quang Nghĩa để được hỗ trước một bước cho nhanh. Hải căn dặn có thể gọi buổi tối vì tổ công tác làm việc cả tối nay.

Ông Huy được cho số điện thoại nên gọi. Người nghe máy cũng xưng là tên Nghĩa và cho biết đang ở UBND xã Sông Đốc hỗ trợ khách hàng. Hai bên thoả thuận với nhau, sau 5 giờ, khi ông hết việc ở trường về nhà sẽ bắt đầu trao đổi để nhân viên cấp nước giúp ông qua điện thoại việc số hoá hợp đồng và đồng hồ nước.

Đến khoảng 18 giờ 30 tối, ông Huy về nhà thì nhận được điện thoại từ Lê Quang Nghĩa, cuộc "trợ giúp số hoá" bắt đầu được tiến hành. Và chỉ trong khoảng 30 phút trao đổi, làm một số thao tác theo yêu cầu của nhóm "nhân viên cấp nước", tài khoản ông Huy bị rút mất 350 triệu đồng.

"Lúc có tiếng chuông báo biến động tài khoản, tôi tá hoả biết bị lừa đảo. Nhưng đã quá muộn màng. Máy điện thoại tôi đã bị khống chế, màn hình hiển thị một chế độ quay % xử lý dữ liệu. Tôi không tắt máy được, không tắt chế độ quay đó được. Tôi kêu con gái tôi mở tài khoản xem ở một máy điện thoại khác thì phát hiện bị mất 350 triệu đồng"- ông Huy kể. Ông Huy tá hoả đi báo Công an xã ngay tối đó.

Không cho thông tin tài khoản vẫn bị rút mất tiền

Ông Huy quả quyết bản thân biết các trò lừa đảo trên không gian mạng qua báo chí, ông đã cảnh giác không chụp ảnh căn cước công dân cho họ, không cho số tài khoản ngân hàng, càng không cho biết mật khẩu mở tài khoản ngân hàng của mình.

Hai nhân viên cấp nước rởm đã vào tận lô cốt tìm ông Huy. Ảnh: TRẦN VŨ

"Họ cũng không yêu cầu tôi tải một phần mềm, ứng dụng nào cả. Họ yêu cầu tôi đọc số căn cước công dân của mình, mở app theo dõi nước sinh hoạt mà tôi đã cài sẵn để sử dụng bấy lâu. Họ yêu cầu tôi đưa chân dung vào trước điện thoại để họ chụp ảnh. Họ chụp ảnh tôi hai lần, mỗi lần chụp hai ảnh, là 4 ảnh. Tôi có nhờ con gái tôi chụp màn hình điện thoại tôi và gửi theo yêu cầu của họ"- ông Huy nói.

Ông Huy cũng đã được Ngân hàng hỗ trợ tra cứu và xác định vào thời điểm "cú lừa" diễn ra, tài khoản của ông đã chuyển 4 lần. Lần đầu 50 triệu, 3 lần sau đều là 100 triệu đồng. Số tiền được chuyển vào tài khoản ở một ngân hàng khác (ngân hàng ngoại thương), tên chủ tài khoản này là Tran Van Du. Và sau khi nhận được số tiền 350 triệu đồng từ tài khoản của ông Huy, tài khoản Tran Van Du đã chuyển cho rất nhiều tài khoản khác đến hết sạch tiền.

Thế nhưng, tài khoản của ông Huy vẫn còn hơn 200 triệu đồng. Ông Huy tự lý giải có thể do họ chụp ảnh của ông 4 ảnh nên chỉ rút được 4 lần như thế.

Phóng viên PLO cũng được ông Huy cho xem tin nhắn biến động tài khoản do ngân hàng gửi qua máy của ông. Nó đúng về thời gian và số tiền như ông Huy đã kể trên.

Ông Huy cho biết Công an xã Sông Đốc đã làm việc ghi lời khai của ông 3 lần, trong mấy ngày qua. "Tôi biết việc lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng kiểu này có cơ hội như mò kim đáy biển. Tôi đau lắm, gia đình tôi khốn khổ dành dùm cả chục năm mới được số tiền như vậy. Nay mất sạch. Tôi yêu cầu báo chí, Nhà nước phải quyết liệt chống lại, dẹp trừ triệt để nạn lừa đảo qua mạng để người dân chúng tôi được an tâm cuộc sống" - ông Huy bức xúc nói.

Nhóm lừa còn muốn kiếm thêm Cú lừa diễn ra từ chiều 17-10-2025. Hai ngày sau, vào sáng ngày 19-10-2025, có cuộc điện thoại đến ông Huy hỏi "Chỗ Lê Quang Nghĩa hỗ trợ anh số hoá đồng hồ nước ổn chưa?". Ông Huy nhớ lại: "Nghe hỏi mà tôi run. Vừa tức, vừa sợ. Tôi chỉ đáp xong rồi liền tắt máy".