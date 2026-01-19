Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng: Đưa tinh thần Điện Biên Phủ vào vận hội mới 19/01/2026 08:00

Trao đổi với báo chí trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định: Tỉnh đang nỗ lực thắp sáng tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình như một "mệnh lệnh phát triển".

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Điện Biên tập trung vào các đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, cải cách hành chính mạnh mẽ và phát triển du lịch mũi nhọn, quyết tâm đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá, bền vững nơi biên cương Tổ quốc.

Những dấu ấn phát triển toàn diện nhiệm kỳ 2020-2025

. Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số thành tựu nổi bật của tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua?

+ Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thực địa các dự án trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8,35%/năm. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Nhiều dự án, công trình trọng điểm được hoàn thành như Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ… Du lịch khẳng định vai trò mũi nhọn, thu hút trên 5,5 triệu lượt khách, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và tạo đà để Điện Biên bứt phá, vươn lên.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh, bình quân mỗi năm giảm khoảng 4% gắn với tạo việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho khoảng 22.300 hộ nghèo. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch.

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại không ngừng được củng cố, tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Các vấn đề phát sinh được giải quyết kịp thời, từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để phát sinh “điểm nóng”, tạo môi trường hòa bình, ổn định để tỉnh phát triển kinh tế và tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng quà người dân bản Mường Luân 1, xã Mường Luân nhân ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, có nhiều đổi mới. Phương thức lãnh đạo chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tỉnh đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ba đột phá chiến lược để kinh tế tăng trưởng hai con số

. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Điện Biên xác định những đột phá trọng tâm nào, thưa đồng chí?

+ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10 đến 11%/năm. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhằm đưa Điện Biên phát triển “xanh - thông minh - bền vững”, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Để hiện thực mục tiêu đó, Tỉnh ủy tập trung tạo đột phá vào 3 nhóm.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng kiểm tra tiến độ dự án Trường liên cấp Tiểu học – THCS Si Pa Phìn.

Thứ nhất, đột phá về hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh tập trung hoàn thiện, ban hành các cơ chế phù hợp với thực tiễn như: Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ du lịch thông minh gắn với phát huy bản sắc văn hóa... Đây là “chìa khóa mở cửa” cho các nguồn lực xã hội. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định một số nhóm dự án trọng điểm thực hiện theo “luồng xanh”, cắt giảm từ 70-90% thời gian thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Thứ hai, đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông chiến lược. Tỉnh ưu tiên nguồn lực để đầu tư tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tuyến kết nối đến cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú, mở ra hướng phát triển mới với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Qua đó, từng bước giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút đầu tư và lưu thông hàng hóa.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh đổi mới các sản phẩm du lịch hiện có theo hướng phát huy giá trị độc bản, phát triển dựa trên ba trụ cột: Lịch sử - tâm linh; bản sắc văn hóa 19 dân tộc - khám phá thiên nhiên và nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng. Tỉnh cũng tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang để tạo điểm nhấn và sức hút cho du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt coi trọng đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đây là giải pháp lâu dài để nâng cao năng suất lao động. Điện Biên xác định đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và trong sản xuất, kinh doanh; từng bước phát triển kinh tế số.

Thắp sáng tinh thần Điện Biên Phủ như một "mệnh lệnh phát triển"

. Thưa ông, Điện Biên cần làm thế nào để kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia?

+ Điện Biên là vùng đất “phên dậu” nơi biên cương của Tổ quốc, với đường biên giới dài hơn 455 km. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định quan điểm phát triển là “phát triển để ổn định và ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước”.

Muốn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì phải làm cho Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, để bà con yên tâm ở khu vực biên giới lao động, sản xuất cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền, giữ rừng, bảo vệ an ninh nguồn nước.

Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh tháng 7-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Tinh thần Điện Biên Phủ cần tiếp tục được thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển”. Với tinh thần đó, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực hành động, thực hiện các giải pháp hiện thực hoá mục tiêu xóa bản trắng chưa có điện, xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Quyết tâm đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh không ma túy; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới để giảm nghèo đa chiều, đảm bảo sinh kế bền vững cho Nhân dân. Song song đó, tỉnh củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường mở rộng hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới nước bạn Lào và Trung Quốc, xây dựng đường biên giới hoà bình, hợp tác, phát triển.

Trân trọng cảm ơn!