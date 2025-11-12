Bịa chuyện cần vốn kinh doanh, hứa trả lãi suất 6%/tháng để chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng 12/11/2025 16:43

(PLO)- Trương Thị An, ngụ phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, bịa chuyện cần vốn kinh doanh, hứa trả lãi suất 6%/tháng để chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của người khác.

Ngày 12-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị An (42 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Trương Thị An bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 10-2023, bà An vay tiền của nhiều người để kinh doanh.

Do mất khả năng trả nợ, bà An bịa chuyện cần vốn để mở nhà hàng ăn uống, kinh doanh trầm hương và sâm Ngọc Linh kiếm lời, hứa trả lãi suất 6%/tháng để vay tiền của bà NTTN (ngụ cùng phường).

Tin tưởng lời bà An, từ tháng 11-2023 đến tháng 9-2024, bà N đã nhiều lần cho vay với tổng số tiền 10,36 tỉ đồng. Để có tiền cho vay, bà N huy động vốn từ hai người quen hơn 4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà An không sử dụng vào việc kinh doanh như cam kết mà đem trả nợ cho các khoản vay trước đó. Công an xác định tổng số tiền bà An chiếm đoạt là 10,36 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục thụ lý đơn tố cáo của một người khác về việc bị bà An lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7,5 tỉ đồng.

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi của bị can.