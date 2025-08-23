Đô thị

'Biển người' trong ngày hội việc làm tại sân bay Long Thành

(PLO)- Hàng ngàn người ở nhiều nơi tìm đến Ngày hội việc làm tại sân bay Long Thành như một "biển người". 

Ngày 23-8, Ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành diễn ra tại Công viên 3A (xã An Phước, tỉnh Đồng Nai). Đây là lần đầu tiên một ngày hội việc làm dành riêng cho việc tuyển dụng nhân sự sân bay Long Thành diễn ra, dự kiến tuyển dụng hơn 4.000 việc làm.

sân bay Long Thành 4.jpg
Theo chương trình, ngày hội việc làm chính thức khai mạc lúc 10 giờ sáng nay và kéo dài cả ngày. Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người lao động đã có mặt để làm thủ tục check-in, sẵn sàng cho việc phỏng vấn tuyển dụng.
sân bay Long Thành 5.jpg
Theo Ban tổ chức Ngày hội việc làm sân bay Long Thành đã nhận được đăng ký ứng tuyển online của gần 9.500 người.
sân bay Long Thành 9.jpg
Trong đó, có gần 6.000 là người tỉnh Đồng Nai (chiếm hơn 63%), còn lại là ứng viên từ các tỉnh, thành khác. Mặc dù số lượng người tham gia đông nhưng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn.
sân bay Long Thành 8.jpg
Ban tổ chức đã sắp xếp khu vực ghi danh dành riêng cho những lao động đã đăng ký ứng tuyển online từ trước và lối đi riêng cho các học sinh, sinh viên từ các trường THPT, cao đẳng, đại học được các trường tổ chức đoàn đến tham gia ngày hội việc làm.
sân bay Long Thành 13.jpg
sân bay Long Thành 6.jpg
Rất nhiều người háo hức, nhưng có người lo lắng khi đến tìm việc làm tại sân bay Long Thành. Trên tay nhiều người đã cầm sẵn bộ hồ sơ xin việc.
sân bay Long Thành 12.jpg
Theo khảo sát ban đầu, các doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng đa dạng trình độ (tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học), đa dạng ngành nghề.
sân bay Long Thành 28.jpg
sân bay long thành 17.jpg
Các doanh nghiệp cùng tham gia Ngày hội Việc làm và tuyển dụng nhân sự gồm: Công ty CP Hàng không Vietjet, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS), Công ty CP Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS), Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA).
sân bay Long Thành 20.jpg
sân bay Long Thành 21.jpg
Lượng người đến Ngày hội việc làm sân bay Long Thành mỗi lúc một đông kín như "biển người".
sân bay Long Thành 23.jpg
Ban tổ chức giới thiệu về sân bay Long Thành.
sân bay Long Thành 30.jpg
Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại ngày hội việc làm sân bay Long Thành.
Vũ Hội
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#sân bay Long Thành #tìm việc làm #Tổng công ty ACV #sinh viên Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm