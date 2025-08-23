'Biển người' trong ngày hội việc làm tại sân bay Long Thành

(PLO)- Hàng ngàn người ở nhiều nơi tìm đến Ngày hội việc làm tại sân bay Long Thành như một "biển người".
Ngày 23-8, Ngày hội việc làm Cảng hàng không
quốc tế Long Thành diễn ra tại Công viên 3A (xã An Phước, tỉnh Đồng Nai). Đây là lần đầu tiên một ngày hội việc làm dành riêng cho việc tuyển dụng nhân sự sân bay Long Thành diễn ra, dự kiến tuyển dụng hơn 4.000 việc làm. Theo chương trình, ngày hội việc làm chính thức khai mạc lúc 10 giờ sáng nay và kéo dài cả ngày. Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người lao động đã có mặt để làm thủ tục check-in, sẵn sàng cho việc phỏng vấn tuyển dụng. Theo Ban tổ chức Ngày hội việc làm sân bay Long Thành đã nhận được đăng ký ứng tuyển online của gần 9.500 người. Trong đó, có gần 6.000 là người tỉnh Đồng Nai (chiếm hơn 63%), còn lại là ứng viên từ các tỉnh, thành khác. Mặc dù số lượng người tham gia đông nhưng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn. Ban tổ chức đã sắp xếp khu vực ghi danh dành riêng cho những lao động đã đăng ký ứng tuyển online từ trước và lối đi riêng cho các học sinh, sinh viên từ các trường THPT, cao đẳng, đại học được các trường tổ chức đoàn đến tham gia ngày hội việc làm. Rất nhiều người háo hức, nhưng có người lo lắng khi đến tìm việc làm tại sân bay Long Thành. Trên tay nhiều người đã cầm sẵn bộ hồ sơ xin việc. Theo khảo sát ban đầu, các doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng đa dạng trình độ ( tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học), đa dạng ngành nghề. Các doanh nghiệp cùng tham gia Ngày hội Việc làm và tuyển dụng nhân sự gồm: Công ty CP Hàng không Vietjet, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS), Công ty CP Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS), Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA). Lượng người đến Ngày hội việc làm sân bay Long Thành mỗi lúc một đông kín như "biển người". Ban tổ chức giới thiệu về sân bay Long Thành. Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại ngày hội việc làm sân bay Long Thành.