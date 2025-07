Bình quân một tháng có hơn 21 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Theo số liệu mới công bố từ Cục Thống kê, GDP quý 2 tăng trưởng 7,96% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý 2-2022 trong giai đoạn 2020-2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước. Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết đây là mức cao nhất của sáu tháng đầu năm trong giai đoạn 2011-2025.

Về cơ cấu nền kinh tế sáu tháng đầu năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,28%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,96%; khu vực dịch vụ chiếm 43,40%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm ước tính tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng đến 11,1%.

Về hoạt động của doanh nghiệp, trong tháng 6, cả nước có hơn 24.400 doanh nghiệp thành lập mới và 14.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (lần lượt tăng 60,5% và 91,1% so với cùng kỳ năm trước).

Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có hơn 152.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân một tháng có 25.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 6 tháng đầu năm là 127.200 doanh nghiệp. Bình quân một tháng có gần 21.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong khi đó, sức mua của nền kinh tế tiếp tục xu hướng tăng trở lại khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng ước đạt hơn 3,41 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư phát triển, tính đến ngày 30-6, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 21,52 tỉ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm ước đạt 11,72 tỉ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của sáu tháng trong 5 năm qua.

Với xuất nhập khẩu hàng hoá, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 6 tháng đạt 219,83 tỉ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 212,2 tỉ USD, tăng 17,9%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,63 tỉ USD.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,48% so với tháng; tăng 2,02% so với tháng 12-2024; tăng 3,57% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý 2-2025 tăng 3,31% so với quý 2 năm ngoái. Bình quân sáu tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,16%.