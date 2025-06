Bộ Công an đề xuất hỗ trợ tới 100 triệu đồng cho người bị tàn tật do tai nạn giao thông 02/06/2025 15:26

(PLO)- Người bị tai nạn giao thông tử vong, tàn tật hay các mô hình hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông đều được quỹ hỗ trợ với mục đích giúp những người không may mắn tiến tới hòa nhập cộng đồng, vơi bớt nỗi đau.

Để cụ thể hóa quy định Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công đang dự thảo Nghị định quy định về thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ người bị tai nạn giao thông dẫn đến tàn tật.

Đối tượng nào sẽ được hỗ trợ?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã bổ sung một nội dung mới đó là lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Quỹ này hướng đến mục tiêu hỗ trợ nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông, lực lượng tham gia bảo đảm an toàn giao thông…

Để cụ thể hoá quy định trên, Bộ Công an đề xuất xây dựng văn bản dưới luật theo hướng lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ cấp Trung ương. Đây là quỹ tài chính Nhà nước nằm ngoài ngân sách.

Quỹ sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa trong và ngoài nước tập trung cho công tác hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông và những hoạt động đảm bảo an toàn giao thông tự nguyện, chưa được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất quỹ thực hiện chi hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông với tỉ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%, gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh gia đình hộ nghèo và cận nghèo. Mức chi không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong và không quá 10 triệu đồng/vụ việc 1 người bị thương.

Người bị tai nạn có tỉ lệ tổn thương trên 81% được chi mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/người bị thương/lần.

Ngày 30-5, một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội khiến cô gái 18 tuổi ở Hà Nội bị đứt rời chân phải, còn người cha bị gãy chân. Ảnh: CTV

Nạn nhân bị thương với tỉ lệ tổn thương trên 31% và gia đình có nạn nhân tử vong khi tham gia ứng phó, khắc phục tai nạn giao thông đường bộ cũng được hỗ trợ. Mức chi không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/người bị thương.

Mức chi hỗ trợ thăm hỏi đột xuất nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong không quá 5 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong và không quá 2 triệu đồng/vụ việc/người bị thương.

Bộ Công an cũng đề xuất tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu và được các cấp thẩm quyền khen sẽ được hỗ trợ. Mức chi tối đa 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc.

Còn các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được đánh giá xếp loại hàng năm từ khá trở lên cũng sẽ được quỹ xem xét hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/lần.

Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ được các cấp thẩm quyền khen thưởng cũng được hỗ trợ. Mức chi tối đa 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo đề xuất chi diễn tập hậu quả tai nạn giao thông không quá 2 tỉ đồng/lần/năm, mức chi tuyên truyền tai nạn giao thông không quá 100 triệu đồng/vụ việc.

Cần minh bạch các khoản thu, chi

Bộ Công an cho hay, năm 2023, tai nạn giao thông làm 9.791 người tử vong, 12.514 người bị thương; năm 2024 số người tử vong là 11.044 người và 17.561 người bị thương. Như vậy, trung bình hàng năm con số nạn nhân bị thương vong rất lớn, nếu hỗ trợ cho tất cả nạn nhân tai nạn thì nguồn quỹ nhiều khả năng không đủ chi trả.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất quy định rõ tỉ lệ tổn thương cơ thể theo quy định của Bộ Y tế và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm hỗ trợ là phù hợp với thực tế.

Còn người có tỉ lệ tổn thương trên 81% theo quy định của Bộ Y tế thì đây là hạng tàn phế nên cần phải có sự hỗ trợ một số tiền đủ lớn. Mục tiêu để họ đảm bảo điều kiện về vật chất, tinh thần và tiến tới hòa nhập cộng đồng nhằm tiếp tục lao động, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

“Theo số liệu báo cáo của Công an địa phương, năm 2024, có 143 nạn nhân có tỉ lệ thương tật trên 81%...” - Bộ Công an cho hay.

Cũng theo cơ quan soạn thảo, hiện nay nhiều mô hình hoạt động hiệu quả góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ. Chẳng hạn như mô hình “Cổng trường an toàn”, đặc biệt là mô hình “Điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông”, mô hình “Xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị nạn”… ở một số địa phương.

Các mô hình trên trực tiếp giúp đỡ những người bị tai nạn giao thông được cấp cứu kịp thời, giảm thương tật hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, hiện nay các hoạt động hỗ trợ tự nguyện, tự phát, kinh phí hoạt động trên cơ sở đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia mà chưa được hỗ trợ kinh phí của Nhà nước hay tổ chức nào.

“Do vậy, đây là nguồn kinh phí hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng, ủng hộ, động viên tinh thần để các mô hình này tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra…”- Bộ Công an lý giải.

Góp ý đề xuất trên, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu bổ sung thêm các nội dung liên quan đến công tác thanh, kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ theo quy định của pháp luật. Song song đó là công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ quỹ.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng cần xem xét công khai thông tin về việc chi quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cạnh đó xem xét quy định đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của quỹ, để phục vụ xây dựng chiến lược và hiệu quả hoạt động.

Với các nội dung trên, cơ quan soạn thảo cho biết đã xem xét để điều chỉnh trong dự thảo. “Riêng đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn giữ nguyên vì nội dung công khai cơ bản đã được quy định đầy đủ…”- Bộ Công an cho hay.