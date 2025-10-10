Bộ Công an huy động xe đặc chủng hỗ trợ người dân ngoại thành Hà Nội 10/10/2025 18:59

(PLO)- Bộ Công an đã điều động xe đặc chủng lội nước cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển nhu yếu phẩm và cứu trợ khẩn cấp…

Do ảnh hưởng của lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao, nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội thuộc lưu vực hai sông này bị nước ngập, nhất là tại các xã Trung Giã và Đa Phúc.

Dù nước đã có dấu hiệu rút từ rạng sáng ngày 10-10, tuy nhiên đến chiều cùng ngày nước vẫn rút chậm, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, nhà bị ngập.

Bộ Công an huy động xe đặc chủng lội nước đưa người dân di chuyển qua chỗ ngập sâu trên đoạn đường Quốc lộ 3 cũ qua địa phận xã Trung Giã. Tuyến đường này bị ngập một đoạn kéo dài cả km từ phố Nỉ hướng về phía nội thành Hà Nội. Ảnh: Trọng Phú

Người dân được đưa qua chỗ ngập trên Quốc lộ 3 cũ. Ảnh: Trọng Phú

Người dân và một em nhỏ tỏ ra thích thú khi được ngồi xe đặc chủng lội qua khu vực bị ngập lụt trên tuyến Quốc lộ 3 cũ đoạn qua địa phận xã Trung Giã. Ảnh: Trọng Phú

Chiều 10-10, nước lũ tại tuyến quốc lộ 3 qua xã Trung Giã có nhiều đoạn ngập sâu tới 1,5 m, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều phương tiện vận tải, kể cả xe tải cỡ lớn, không thể lưu thông.

Theo đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Bộ Công an đã huy động thêm drone (máy bay không người lái) để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập, đồng thời cử 3 xe đặc chủng lội nước tham gia cứu trợ, đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu.

“Lực lượng công an cùng cấp ủy, chính quyền và quân đội đã hỗ trợ di dời hơn 11.000 người dân ở hai xã Trung Giã và Đa Phúc đến nơi an toàn,” đại tá Đạt cho biết.

Xe đặc chủng lội nước chở các chiến sỹ công an tiếp cận các khu vực ngập lụt, nơi các hộ dân vẫn đang bị chia cắt, cô lập để chuẩn bị hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, làng xóm sau trận lụt.

Bộ Công an đã huy động ba xe đặc chủng có gầm khá cao, khả năng lội qua những vùng nước sâu để thuận tiện trong công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ bà con nhân dân vùng ngập lụt.

Nước đang rút dần, người dân sắp phải đối mặt với trận chiến sau lũ là dọn bùn, vệ sinh nhà cửa, làng xóm, khơi thông cống, rãnh, kênh mương...

Tính đến sáng nay, tổng số người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại hai xã Đa Phúc và Trung Giã gần 36.000 người, trong đó xã Trung Giã khoảng 6.000 người và xã Đa Phúc gần 30.000 người.

Lực lượng công an, quân đội tại khu vực tập kết chuẩn bị điều người, phương tiện giúp dân vùng lũ.

Từng gói nhu yếu phẩm được chuẩn bị để tiếp tế cho bà con bị ngập nặng tại các xã Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) những ngày qua.

Do nước ngập sâu và mất điện trên diện rộng, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Nhiều hộ phải sử dụng máy cày, xuồng máy hoặc phương tiện tự chế để di chuyển. Một số khu vực hình thành “bến đò tạm” nhằm vận chuyển người và hàng hóa thiết yếu vào vùng bị chia cắt.

Clip Bộ Công an huy động xe đặc chủng hỗ trợ người dân ngoại thành bị ngập lụt. Trọng Phú thực hiện.

Chính quyền TP Hà Nội đang khẩn trương lên phương án sơ tán dân tại chỗ, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Chuẩn bị nhân vật lực để dọn dẹp sau lũ theo phương châm nước rút đến đâu dọn sạch đến đó để giữ vệ sinh môi trường, ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh sau lũ.