Bộ Công an huy động xe đặc chủng hỗ trợ người dân ngoại thành Hà Nội

Do ảnh hưởng của lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao, nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội thuộc lưu vực hai sông này bị nước ngập, nhất là tại các xã Trung Giã và Đa Phúc.
Dù nước đã có dấu hiệu rút từ rạng sáng ngày 10-10, tuy nhiên đến chiều cùng ngày nước vẫn rút chậm, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, nhà bị ngập.
Chiều 10-10, nước lũ tại tuyến quốc lộ 3 qua xã Trung Giã có nhiều đoạn ngập sâu tới 1,5 m, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều phương tiện vận tải, kể cả xe tải cỡ lớn, không thể lưu thông.
Theo đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Bộ Công an đã huy động thêm drone (máy bay không người lái) để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập, đồng thời cử 3 xe đặc chủng lội nước tham gia cứu trợ, đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu.
“Lực lượng công an cùng cấp ủy, chính quyền và quân đội đã hỗ trợ di dời hơn 11.000 người dân ở hai xã Trung Giã và Đa Phúc đến nơi an toàn,” đại tá Đạt cho biết.
Tính đến sáng nay, tổng số người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại hai xã Đa Phúc và Trung Giã gần 36.000 người, trong đó xã Trung Giã khoảng 6.000 người và xã Đa Phúc gần 30.000 người.
Do nước ngập sâu và mất điện trên diện rộng, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Nhiều hộ phải sử dụng máy cày, xuồng máy hoặc phương tiện tự chế để di chuyển. Một số khu vực hình thành “bến đò tạm” nhằm vận chuyển người và hàng hóa thiết yếu vào vùng bị chia cắt.
Chính quyền TP Hà Nội đang khẩn trương lên phương án sơ tán dân tại chỗ, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.
Chuẩn bị nhân vật lực để dọn dẹp sau lũ theo phương châm nước rút đến đâu dọn sạch đến đó để giữ vệ sinh môi trường, ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh sau lũ.