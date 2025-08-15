Bộ GD&ĐT: Cần hỗ trợ chuyên môn cho công chức cấp xã phụ trách giáo dục 15/08/2025 16:08

(PLO)- Để giải quyết khó khăn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Bộ GD&ĐT đề xuất thành lập Hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Xem xét, thành lập Hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã

Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 62/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tùy điều kiện thực tế, có thể xem xét, thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn:

Trong đó, UBND cấp tỉnh xem xét, phân bổ hợp lý biên chế công chức ở cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; chỉ đạo UBND cấp xã rà soát đội ngũ công chức giáo dục cấp xã hiện đang công tác tại Phòng Văn hoá - Xã hội bảo đảm bố trí đúng người.

Ngoài ra, các đơn vị cần có giải pháp phù hợp huy động các công chức đã từng công tác tại Phòng GD&ĐT trước đây, hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp có chuyên môn để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực GD&ĐT tại cấp xã nếu đủ điều kiện.

Cạnh đó, xem xét, thành lập theo thẩm quyền Hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã; các tổ/nhóm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán để tư vấn, hỗ trợ triển khai các hoạt động GD&ĐT tại cấp xã. Thành phần tham gia là cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu; đảm bảo không phát sinh về đơn vị, tổ chức hành chính.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, giao sở GD&ĐT tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức giáo dục cấp xã phụ trách lĩnh vực GD&ĐT đảm bảo không bỏ trống nội dung quản lý, không chồng chéo nội dung quản lý và rõ nội dung quản lý, rõ phương pháp quản lý.

Đề nghị giao sở GD&ĐT chủ trì tuyển dụng giáo viên

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc phân cấp, ủy quyền, giao sở GD&ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tại khoản 10 Điều 23 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã "Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên".

Như vậy, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức nếu được phân cấp.

Trong bối cảnh đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực GD&ĐT đang thiếu về số lượng, nhiều người chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, việc phân cấp cho sở GD&ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng... giáo viên, nhân viên là phù hợp với điều kiện, năng lực hiện có của sở GD&ĐT.

Giữ ổn định, đảm bảo đội ngũ trong các cơ sở giáo dục

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh giữ ổn định, đảm bảo đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho năm học 2025-2026; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tuyển dụng giáo viên và các giải pháp bảo đảm biên chế, đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông.

Trường hợp chưa thực hiện tuyển dụng, đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, bố trí kinh phí và thực hiện ký hợp đồng lao động hoặc điều động, biệt phái, bố trí liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ đội ngũ cho năm học mới.

Áp dụng tính định mức giáo viên theo vùng như cũ

Về việc chia vùng để tính định mức giáo viên theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 20/2023, Bộ GD&ĐT lưu ý: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các cơ sở giáo dục tại xã, phường sau sáp nhập tiếp tục áp dụng cách tính định mức giáo viên theo vùng như trước, cho đến khi có hướng dẫn mới.

Đối với các trường hợp đặc biệt ở tiểu học và THCS phải bố trí số học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn mức bình quân theo vùng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 20, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định định mức phù hợp với thực tế.