Bộ GD&ĐT giải thích việc bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học tập 24/10/2025 18:34

(PLO)- Thông tư 19/2025 bỏ hình thức đình chỉ học tập vì quyền học tập của học sinh được quy định rất rõ ở trong công ước quốc tế.

Tại hội nghị tổng kết công tác học sinh - sinh viên năm học 2024-2025 do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức, ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT đã giải thích rõ hơn về việc bỏ hình thức đình chỉ học tập.

Ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Phát huy hơn nữa trách nhiệm của nhà trường

Ông Đạt ghi nhận những kết quả nổi bật của TP.HCM, đặc biệt là ở các mặt giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý và phòng chống bạo lực học đường.

“Trong năm học vừa qua, TP.HCM không xảy ra vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng nào gây bức xúc xã hội. Công tác phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy học đường cũng được triển khai bài bản” - ông Đạt nhận xét.

Ông Trần Văn Đạt cho biết đến thời điểm này, tất cả các lĩnh vực trong hoạt động giáo dục đều được điều chỉnh bằng pháp luật, nếu không có luật thì có nghị định, nếu không có nghị định thì có thông tư. Có thể nói, hầu hết các lĩnh vực đã có đầy đủ các văn bản pháp luật.

Tuy nhiên, theo ông, văn bản pháp luật không tồn tại vĩnh cửu. Nó không phải ban hành rồi cứ thực hiện mãi mãi; thậm chí mới ban hành nhưng nếu thấy bất cập, chúng ta hoàn toàn có thể sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, hiện nay đang sửa đổi 3 luật, dự kiến Quốc hội sẽ thông qua vào ngày 15-11-2025.

Trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền và đề xuất nhiều văn bản. Trong đó, có một số văn bản nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bên cạnh đó cũng có những văn bản nhận ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội.

Đơn cử Thông tư 19/2025 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Theo tinh thần thông tư, không duy trì hình thức đình chỉ học tập, buộc thôi học đối với học sinh, nhằm bảo đảm quyền học tập của các em, được quy định rõ trong Công ước quốc tế. Thứ hai, thực tế cũng có những vấn đề bất cập khi chúng ta áp dụng hình thức mang tính trừng phạt. Bởi trường học mang tính giáo dục.

“Thế nhưng khi không còn quy định đình chỉ học tập và buộc thôi học cũng rất khó khăn cho các thầy cô giáo. Nhiều quan điểm cho rằng điều này không phù hợp với thực trạng và đặc biệt giáo dục phương đông. Thông tư mới ban hành, các trường cố gắng phát huy hơn nữa trách nhiệm của nhà trường, của thầy cô giáo để đạt hiệu quả tốt nhất” - ông Đạt nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thông tư 18 về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học đã được triển khai ngay sau đó, với nhiều quy định bổ trợ cho Thông tư 19. Mục đích nhằm hỗ trợ học sinh và nhà trường trong việc khen thưởng, giáo dục mà không cần duy trì hình thức đình chỉ hay buộc thôi học.

Như vậy, các văn bản quy phạm pháp luật luôn phải dựa trên nhu cầu thực tiễn của đời sống kinh tế – xã hội, phản ánh đúng thực tế và quan trọng thúc đẩy giáo dục phát triển.

Chính thức bỏ quy định đình chỉ học tập từ ngày 31-10-2025

Thông tư 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31-10-2025, Bộ GD&ĐT chính thức bỏ quy định đình chỉ học tập với học sinh.

Học sinh bị kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng.

Các hành vi học sinh không được làm là xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác, đánh nhau, gian lận thi cử, dùng điện thoại trong giờ học mà không được giáo viên cho phép, sử dụng chất kích thích, vi phạm pháp luật...

Học sinh tiểu học tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi.

Học sinh cấp THCS, THPT bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm. Trong đó, bản kiểm điểm cần có xác nhận và cam kết của gia đình trong phối hợp quản lý, giáo dục và hỗ trợ con em rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả.