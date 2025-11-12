Bộ Nội vụ: Không có cơ sở quy định hệ số lương đặc thù cho nhà giáo 12/11/2025 18:38

(PLO)- Bộ Nội vụ cho rằng đề xuất quy định về lương đặc thù cho nhà giáo của Bộ GD&ĐT chưa có cơ sở chính trị, pháp lý, đồng thời nhấn mạnh cần giữ nguyên thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ GD&ĐT góp ý về dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho rằng việc quy định hệ số lương đặc thù cho nhà giáo như đề xuất của Bộ GD&ĐT là không có cơ sở chính trị, pháp lý, đồng thời nhấn mạnh cần giữ nguyên thiết kế hệ thống tiền lương thống nhất, tránh tạo sự bất hợp lý giữa các ngành nghề trong khu vực công.

Bộ Nội vụ cho rằng việc quy định hệ số lương đặc thù cho nhà giáo như đề xuất của Bộ GD&ĐT là không có cơ sở chính trị, pháp lý. Ảnh minh hoạ: TT

Bộ GD&ĐT: Lương đặc thù để giữ chân người giỏi

Trước đó, theo dự thảo Nghị định do Bộ GD&ĐT xây dựng và lấy ý kiến, tất cả nhà giáo được hưởng hệ số lương đặc thù, nhằm tăng thu nhập, tạo động lực gắn bó và thu hút nhân lực chất lượng cao vào ngành giáo dục.

Cụ thể:

Giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng.

Các chức danh nhà giáo khác hưởng hệ số 1,15.

Nhà giáo dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp.

Công thức tính lương giáo viên = Lương cơ sở x Hệ số lương hiện tại x Hệ số lương đặc thù.

Theo lý giải của Bộ GD&ĐT, chính sách này nhằm khắc phục tình trạng thu nhập chưa đủ sống - vốn là một trong các nguyên nhân khiến hàng chục nghìn giáo viên nghỉ việc trong những năm gần đây.

Theo thống kê, từ tháng 8-2020 đến tháng 8-2023, đã có hơn 40.000 giáo viên nghỉ việc hoặc chuyển việc, trong đó 60% dưới 35 tuổi. Riêng năm học 2023-2024, có thêm 7.215 giáo viên nghỉ việc, chủ yếu là giáo viên mầm non. Cùng thời điểm, cả nước còn thiếu hơn 102.000 giáo viên các cấp, trong đó bậc mầm non thiếu trên 30.000 người, THCS thiếu hơn 30.000, THPT thiếu trên 19.000. Bộ GD&ĐT nhận định mức thu nhập hiện nay của giáo viên còn thấp, đặc biệt là giáo viên mới vào nghề. Giáo viên mầm non có mức lương trung bình 6,6 triệu đồng/tháng, giáo viên tiểu học khoảng 7,3 triệu đồng, thấp hơn mức lương trung bình của người lao động năm 2024 (7,7 triệu đồng/tháng). Trong khi đó, lương cao nhất của giáo viên mầm non hiện mới đạt 20,6 triệu đồng, THPT khoảng 30,5 triệu đồng, cho thấy khoảng cách lớn giữa người mới vào nghề và người lâu năm, dù công việc cơ bản như nhau.

“Thu nhập chưa đảm bảo đủ sống là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng giáo viên nghỉ việc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt với đội ngũ trẻ", Bộ GD&ĐT nêu.

Do đó, Bộ cho rằng áp dụng hệ số lương đặc thù là bước đột phá, góp phần hiện thực hóa quy định tại Luật Nhà giáo (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026), trong đó xác định “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp".

Theo tính toán sơ bộ, nếu áp dụng, ngân sách phát sinh khoảng 1.652 tỉ đồng/tháng, chủ yếu cho giáo viên mầm non và phổ thông. Bộ GD&ĐT cho biết, dù ngân sách tăng, nhưng "đây là khoản đầu tư cần thiết cho con người - yếu tố cốt lõi của chất lượng giáo dục".

Bộ Nội vụ: Không có cơ sở chính trị, pháp lý

Trước đề xuất này, Bộ Nội vụ không đồng thuận và khẳng định việc quy định hệ số lương đặc thù cho nhà giáo “không có cơ sở chính trị, pháp lý” theo các chủ trương và kết luận của Đảng về cải cách chính sách tiền lương.

Cụ thể, Bộ Nội vụ dẫn Kết luận 83-KL/TW ngày 21-6-2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, trong đó xác định hệ thống lương mới phải bảo đảm tính thống nhất, công bằng, tương quan hợp lý giữa các ngành nghề trong khu vực công, đồng thời bỏ cơ chế thu nhập đặc thù trùng lặp với lương.

Theo Bộ Nội vụ, nguyên tắc thiết kế của chế độ tiền lương hiện hành là viên chức các ngành sự nghiệp công lập áp dụng một bảng lương chung, để thuận tiện cho việc xếp lương khi điều động, luân chuyển.

Các yếu tố đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được thể hiện thông qua các chế độ phụ cấp (như phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp nặng nhọc, độc hại…), chứ không tách riêng thành một hệ số lương mới.

Cũng theo Bộ Nội vụ, hiện nay, nhà giáo áp dụng bảng lương chung và các chế độ phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo từ 25-70% nên tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo cao nhất trong các ngành sự nghiệp hiện nay.

Bộ Nội vụ cũng dẫn Nghị quyết 71 ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, trong đó đề nghị điều chỉnh phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo theo lộ trình. Do đó, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới.

Do đó, để không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo.

Theo Bộ Nội vụ, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ: TT

Còn về các chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD&ĐT căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện; đồng thời không quy định lại các nội dung đã có tại các văn bản quy phạm pháp luật khác để tránh trùng lặp (phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được quy định tại Nghị định 113/2015).

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo hiện vẫn đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến, tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét.