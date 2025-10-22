Bơi qua sông hái bần làm mồi nhậu thì bị đuối nước tử vong 22/10/2025 19:25

(PLO)- Trong lúc cùng bạn bè nhậu bên bờ sông Ba Si, người đàn ông bơi qua sông hái trái bần làm mồi thì bị đuối nước tử vong.

Ngày 22-10, UBND xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh KD (48 tuổi, ngụ ấp Giồng Chùa, xã Bình Phú) bị đuối nước tại sông Ba Si.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20-10, anh D cùng một số người bạn ngồi nhậu trên bờ sông tại xã Bình Phú. Trong lúc nhậu, anh D bơi qua sông Ba Si để hái trái bần làm mồi nhậu. Khi bơi ra giữa sông, anh D bất ngờ chìm xuống nước, mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm anh D trên sông Ba Si. Ảnh: HD

Nhận tin báo, Công an xã Bình Phú phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long, Đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và trợ giúp nhân đạo tỉnh đến hiện trường tìm kiếm.

Thi thể anh D đã được tìm thấy vào sáng 22-10.

Đến sáng 22-10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh D cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 200m. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.