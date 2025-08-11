Bóng đá Nam Á: Thời tới cản không kịp 11/08/2025 13:36

Đó là nói về bóng đá nữ Nam Á, họ đang ầm thầm tiến bộ từng ngày, “thời tới cản không kịp”.

Bóng đá Nam Á nói chung rất yếu, bóng đá nữ lại còn vô danh. Nhưng chưa đầy 1 tháng qua, bóng đá nữ Nam Á, cụ thể là Ấn Độ và Bangladesh đang phát triển mạnh mẽ.

Các cô gái U-20 Ấn Độ cũng tiếp nối đàn chị đến VCK châu Á, "thời tới cản không kịp". Ảnh: AFC

Đội tuyển nữ quốc gia Ấn Độ đến Thái Lan (Chiang Mai) dự vòng loại Asian Cup 2026, trong trận chung kết bảng, Ấn Độ thắng chủ nhà Thái Lan 2-1. Thầy trò HLV Futoshi Ikeda của tuyển Thái bị Ấn Độ lấy mất chiếc vé dự Asian Cup 2026 ngay trên sân nhà.

Về thành tích và lịch sử, bóng đá nữ Ấn Độ chẳng là gì so với Thái Lan. Càng đáng nói hơn, Madam Pang, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan rất ưu ái bóng đá nữ, vì hơn chục năm qua bà là mạnh thường quân, trưởng đoàn, tốn cả triệu USD tiền túi tài tài trợ cho bóng đá nữ.

Thời tới cản không kịp cũng đến với bóng đá nữ quốc gia Nam Á khác là Bangladesh. U-20 Bangladesh (xanh) cũng có vé đi VCK châu Á như đàn chị. Ảnh: AFC

Tin vui lại dồn dập ập đến với bóng đá nữ Ấn Độ khi đội U-20 Ấn độ cũng vừa vượt qua vòng loại U-20 châu Á với ngôi nhất bảng. U-20 Ấn Độ cùng bảng D với Myanmar, Turkmenistan và Indonesia. Bảng này diễn ra tại Rangon của Myanmar, nhưng Ấn Độ lên ngôi nhất bảng để góp mặt ở VCK U-20 châu Á. Trong đó Ấn Độ đánh bại chủ nhà Myanmar 1-0. Bóng đá nữ Myanmar không hề yếu, nhưng Ấn Độ vẫn thắng được một đội Đông Nam Á khác.

Một quốc gia Nam Á nữa từng vô danh trên bản đồ bóng đá châu Á là Bangladesh. Đội tuyển quốc gia nữ Bangladesh cũng có vé đi Asian Cup 2026 tại Rangon, trong đó có trận đánh bại Myanmar 2-1. Nay đội U-20 nữ của họ cũng vượt qua vòng loại với tấm vé vớt. U-20 Bangladesh ở bảng H cùng với Hàn Quốc, Lào và Đông Timor. Họ về nhì với 6 điểm và trở thành một trong ba đội có vé vớt, tức đội nhì có thành tích tốt.

U-20 Việt Nam lên ngôi nhất bảng B khi thắng Kyrgyzstan 3-0,Hong Kong 6-0 và Singapore 5-0 tiếp bước đàn chị tuyển Việt Nam khi góp mặt ở VCK châu Á với ngôi nhất bảng. Ảnh:AFC

Với Ấn Độ, một quốc gia không mạnh về bóng đá nhưng rõ ràng bóng đá nữ của họ có những tiến bộ vượt bậc. Đó là điều đáng ghi nhận. Nhưng với Bangladesh, một quốc gia nghèo nàn về cơ sở vật chất nhưng cả hai đội tuyển nữ của họ góp mặt ở giải châu lục thì đúng là nể phục.