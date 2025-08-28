Bữa cơm Công đoàn 2025: 'Ngon nhất từ trước đến nay' 28/08/2025 17:17

(PLO)- Nhiều công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng ban giám đốc doanh nghiệp tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025, mang đến những bữa ăn ấm áp, chất lượng cho đoàn viên, người lao động.

Ngày 28-8, tại Nhà ăn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP.HCM), hơn 7.200 đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã cùng tham dự chương trình “Bữa cơm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM phối hợp cùng công đoàn cơ sở và doanh nghiệp tổ chức.

Tại chương trình, công nhân được thưởng thức bữa ăn trưa chất lượng hơn ngày thường, trị giá khoảng 50.000 đồng/suất với thực đơn phong phú như cơm, thịt kho trứng, đùi gà chiên, bắp cải xào, canh, tráng miệng bằng rau câu, sữa chua và một bịch khoai tây chiên.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cùng dùng cơm với người lao động.

Tại bữa cơm, chị Văn Thu Bình, người lao động gắn bó với Công ty PouYuen hơn 18 năm, chia sẻ: "Đây là bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay. Tôi cùng nhiều anh chị em ở đây đều mong muốn chương trình “Bữa cơm Công đoàn” sẽ được duy trì thường xuyên hơn, để không chỉ có bữa ăn ngon mà còn được quây quần trong không khí vui tươi, đoàn kết, nghĩa tình mà tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp mang lại”.

Cùng dùng bữa với công nhân, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, khẳng định: "Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng bữa ăn theo ca, các doanh nghiệp sẽ tăng cường cải thiện chế độ phúc lợi và đồng hành cùng Công đoàn trong nhiều hoạt động chăm lo để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị” - ông Tâm nói.

Trước đó, ngày 26-8, Tổ Công tác quản lý địa bàn số 6 (Tổ 6) LĐLĐ TP.HCM và Công đoàn phường Phú Mỹ đã tham dự “Bữa cơm Công đoàn” tổ chức cho đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn (Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, TP.HCM).

“Bữa cơm Công đoàn” đã mang đến 650 phần ăn trị giá 60.000 đồng/phần cho tập thể công nhân lao động, trong không khí ấm cúng, thân thiện và gắn kết.

Tại đây, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM đã trực tiếp trao đổi, thăm hỏi, động viên công nhân, mong đoàn viên, người lao động nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ngày 14-8, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CASUMINA) đã phối hợp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho gần 800 công nhân Xí nghiệp Lốp Radial, trực thuộc CASUMINA.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện Công đoàn Hóa chất Việt Nam cùng dự “Bữa cơm Công đoàn” vào ngày 14-8.

"Bữa cơm Công đoàn" được tổ chức cho gần 800 công nhân Xí nghiệp Lốp Radial, trực thuộc CASUMINA.

Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" năm nay được triển khai cho gần 2.000 công nhân toàn công ty, với suất ăn trị giá 60.000 đồng/người – gấp đôi so với bữa ăn thường ngày trị giá 30.000 đồng/suất.