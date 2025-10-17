Cà Mau có tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 17/10/2025 17:42

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phan Thanh Duy giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chiều ngày 17-10, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phan Thanh Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Trước đó, theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng Phó Bí thư thường trực Huỳnh Quốc Việt và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thanh Thủy chúc mừng tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thanh Duy. Ảnh: camau.dcs.vn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải chúc mừng và mong rằng trên cương vị mới, ông Phan Thanh Duy tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về công tác xây dựng đảng; tham mưu triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, bảo đảm vận hành thông suốt; tham mưu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thanh Duy hứa sẽ tận tâm, nỗ lực cao nhất để nắm bắt nhanh nhiệm vụ mới, phát huy truyền thống, không ngừng tu dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.