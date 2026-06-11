Cả nước có 8 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT 11/06/2026 11:46

(PLO)- Trong buổi thi môn Văn sáng nay, 8 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT gồm 7 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu.

Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia vừa có báo cáo nhanh về tình hình thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trong buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay.

Giám thị phát giấy thi cho thí sinh. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, tổng số thí sinh dự thi sáng nay là 1,2 triệu, tỉ lệ 99,56%.

Trong sáng nay, có 8 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế gồm 7 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu.

Kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Chiều ngày 11-6, thí sinh sẽ thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh 14 giờ 20 phút; giờ bắt đầu làm bài 14 giờ 30 phút.



Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các Hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm Quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao nhờ AI để giải bài trong khi làm bài thi.