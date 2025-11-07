Ca sĩ Tùng Dương nói về những bài nhạc 'hot' gần đây do AI sáng tác 07/11/2025 00:01

(PLO)- Ca sĩ Tùng Dương cho biết có những bài “hot hit”, “viral” gần đây không phải do người thật sáng tác.

Ngày 6-11-2025, tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương chính thức giới thiệu đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp mang tên The Voice - Timeless.

Đây là album mở đầu cho chuỗi dự án đĩa than của Tùng Dương. Nam ca sĩ cho biết, anh muốn lưu giữ tiếng hát một cách mộc mạc và chân thực nhất, hạn chế sử dụng công nghệ hiện đại để tôn trọng âm thanh tự nhiên.

"Nghe đĩa mọi người sẽ thấy có những nốt hơi tươi hoặc hơi trầm theo đúng giọng người, không bóng bẩy như thu kỹ thuật số. Tôi muốn giữ lại những điều mộc mạc ấy"- ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.

Tại sự kiện, khi được hỏi quan điểm về việc nhiều ca sĩ áp dụng AI vào sản phẩm, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ, bản thân không phải là người phản đối công nghệ, bởi những thử nghiệm với công nghệ trong âm nhạc anh đã thực hiện từ sớm.

Nghệ sĩ nhắc lại dự án Liti (2009) anh làm với Nguyễn Công Phương Nam bên Đức đã sử dụng DJ với giao hưởng. Ca khúc Con cò trong Bài hát Việt năm đó cũng được giải và xuất hiện trong album riêng anh thực hiện, vừa có dàn dây, vừa có nhạc điện tử.

Theo Tùng Dương, đến hiện tại, công nghệ AI đã nở rộ, có thể làm nhạc, sáng tác hộ luôn mà không cần dùng đến chất xám của con người, thậm chí có thể hát mà không cần đến ca sĩ.

Theo ca sĩ Tùng Dương, những bài “hot hit”, “viral” gần đây không phải do người thật sáng tác.

“Thú thật là cũng có một vài chương trình mời Tùng Dương hát ‘cover’ mấy bài đó nhưng tôi từ chối, vì mình là nghệ sĩ - con người, muốn cảm xúc thật nhất, trân trọng chất xám của các nhạc sĩ, do nhà soạn nhạc, nhà sản xuất tự làm ra.”

Tùng Dương cho rằng AI chỉ có thể đóng vai trò bổ trợ, hỗ trợ cho người làm nghề hoàn thiện sản phẩm. Anh nói không phải sử dụng hết AI để sáng tác hay AI để hát.

Ca sĩ cũng thẳng thắn cho rằng AI có thể lên được quãng cao rất khó ở con người. Anh nói: “Mặc dù khi hát, AI có thể lên được quãng cao chất ngất, 5 quãng cũng có, chúng tôi 2 quãng 8 là chịu rồi”.

Theo nghệ sĩ, AI nên được nhìn nhận là công cụ, còn trái tim và sự sáng tạo vẫn nằm ở nghệ sĩ.

Anh khẳng định: “Tôi quan niệm nên sử dụng nó như công cụ làm việc cho mình, không chi phối sáng tạo của người nghệ sĩ được, trái tim và sự sáng tạo của người nghệ sĩ là quan trọng nhất”.

Giải thích về việc đến nay mới phát hành đĩa than, Tùng Dương cho rằng đây là "cuộc chơi xa xỉ" đòi hỏi nhiều công sức, kinh phí và cả sự am hiểu sâu về âm thanh.

"Nếu nói đó là đẳng cấp thì cũng đúng, vì đây là cuộc chơi tốn kém của cả người nghe lẫn người làm. Nhưng tôi muốn lưu lại tiếng hát chân thật của mình, như một dấu mốc. Biết đâu 10 - 15 năm nữa, tôi không còn hát được như bây giờ"- anh nói.

Nam ca sĩ cho biết, album được in giới hạn 500 bản, có thể tăng lên 1.000 bản nếu được khán giả đón nhận. Anh nói vui, anh đặt mức giá "hợp lý để trôi nhanh" và xem đây là món quà dành cho những người yêu tiếng hát Tùng Dương.