Các công nhân vớt rác, giúp khu vực Thủ Đức thoát nước nhanh sau cơn mưa lớn 02/05/2026 19:50

(PLO)- Cơn mưa chiều ngày 2-5, khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phường Thủ Đức ngập sâu. Ngay sau đó, các công nhân đã có mặt để vớt rác, làm dòng nước thoát nhanh hơn.

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường khu vực phường Thủ Đức ngập sâu là do rác che hết cống thoát nước hoặc có một số vật dụng đã che đường ống thoát nước. Từ đó, làm nhiều tuyến đường ngập sâu. Để giải quyết tình trạng này, công nhân vệ sinh môi trường đã có mặt ngay khi mưa lớn để vớt rác, giúp dòng chảy được thoát nhanh hơn.

Công nhân có mặt từ sớm để vớt rác. Ảnh: CTV

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: Ngay khi có mưa lớn, Sở Xây dựng đã kịp thời đề nghị Công ty thoát nước đô thị ra ngay hiện trường để thực hiện vệ sinh các miệng cống bị rác và các vật dụng che chắn làm ảnh hưởng đến hoạt động thoát nước đô thị. Các công nhân có mặt từ sớm, giúp dòng chảy thoát nước nhanh hơn, từ đó giảm thời gian ngập nước.

"Đánh giá ban đầu, mưa kết hợp với triều cường khiến nhiều khu vực ngập sâu. Tuy đang trong thời gian nghỉ lễ, song các đơn vị vẫn trực 24/24 để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh như hôm nay" - đại diện Sở Xây dựng thông tin.

Nhiều khu vực ở Thủ Đức ngập sâu.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các tuyến đường ngập sâu do mưa ở khu vực Thủ Đức như sau:

Đường Hồ Văn Tư (Đoàn Công Hớn - Hẻm 94) ngập 0.3m lúc 15 giờ 45 và hết ngập lúc 16 giờ 30.

Đường Kha Vạn Cân (Dương Văn Cam - Bưu điện Thủ Đức) ngập 0.15m lúc 15 giờ 45 hết ngập lúc 16 giờ 30.

Đường Tô Ngọc Vân (Linh Đông - Cửa xả suối Linh Tây) ngập 0.35m lúc 15 giờ 45 hết ngập lúc 16 giờ 30.

Đường Đặng Thị Rành (Dương Văn Cam – Tô Ngọc Vân) 0.25m lúc 15 giờ 45 hết ngập lúc 16 giờ 30.

Đường Dương Văn Cam (Lê Văn Tách – Kha Vạn Cân): 0.25m lúc 15 giờ 45 hết ngập lúc 16 giờ 30.

Ngoài ra, khu vực Tỉnh Lộ 43 (Quốc Lộ 1A – Bình Chiểu): 0.35m lúc 15 giờ 45 hết ngập 16:40.

Rác che kín các điểm thoát nước. Ảnh: CTV

Đường Lê Thị Hoa (Số nhà 23 – Tỉnh Lộ 43): 0.50m lúc 15 giờ 45 hết ngập 16 giờ 40; Đường Quốc Hương (Đường số 41 – Lê Văn Miến) 0.2m lúc 16 giờ hết ngập lúc 16 giờ 45.

Đường Hiệp Bình (đường số 1 – Trường THCS Hiệp Bình) 0.15 lúc 15 giờ 50 hết ngập lúc 16:45 giờ Quốc Lộ 13 (Công ty giày Gia Định – Hiệp Bình): 0.15m lúc 15 giờ 50 hết ngập lúc 16 giờ 35; Đường Lê Văn Việt (từ đình phong phú đến hẻm 201) ngập 0,15m lúc 15 giờ 39 hết ngập lúc 16 giờ 30.