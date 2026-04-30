Đề nghị xử nghiêm tài xế chạy quá tốc độ qua đoạn cao tốc Yên Bái – Lào Cai đang thi công 30/04/2026 16:47

(PLO)- Trong quá trình vừa khai thác vừa mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai phát sinh nhiều rủi ro mất an toàn giao thông.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 245 km, đưa vào khai thác từ năm 2014 do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý. Tuyến có đoạn Nội Bài - Yên Bái quy mô 4 làn xe. Riêng đoạn Yên Bái - Lào Cai hiện chỉ có 2 làn xe, chưa có dải phân cách nên năng lực thông hành còn hạn chế, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Vừa nâng cấp vừa tổ chức lưu thông

Tháng 10-2025, cơ quan có thẩm quyền đã cho phép nâng cấp hơn 121 km đoạn Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe. Mặt đường được mở rộng lên 24 m, bổ sung dải phân cách đồng bộ nhằm tăng năng lực khai thác và đảm bảo an toàn.

Nhà thầu thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, trong thời gian thi công, đoạn tuyến này vẫn phải tổ chức giao thông bình thường. Thực tế đã xảy ra một số vụ tai nạn, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết khi lượng xe tăng đột biến. Một số vụ tai nạn nghiêm trọng có liên quan đến việc phương tiện va chạm với hàng rào tôn của công trường.

Đại diện các nhà thầu cho biết sau các vụ việc, các bên liên quan đã nhiều lần họp bàn, đưa ra giải pháp tăng cường an toàn giao thông. Ngoài việc lắp dựng hàng rào theo thiết kế tổ chức thi công, nhà thầu đã bổ sung nhiều hạng mục cảnh báo.

Cụ thể, tại các đoạn đường cong, đơn vị thi công đã lắp thêm đèn vàng cảnh báo, đèn xoay. Hệ thống hàng rào được gia cường liên kết để tăng độ ổn định. Các tiêu phản quang cũng được lắp đặt nhằm giúp tài xế nhận diện rõ hơn vào ban đêm. Những giải pháp này đến nay cơ bản đã được triển khai theo yêu cầu.

Dù vậy, theo các nhà thầu, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện. Đơn vị thi công đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc, thuộc VEC, có biện pháp kiểm soát chặt tốc độ phương tiện qua khu vực đang thi công.

Theo quy định, tốc độ tối đa khi đi qua đoạn này là 50 km/h. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều tài xế không tuân thủ.

“Qua thống kê, khi phương tiện chạy nhanh, nếu xảy ra sự cố thì rất khó xử lý do mặt đường bị thu hẹp. Khi va vào hàng rào tôn, nguy cơ gây thương vong cho lái xe, hư hỏng phương tiện và ảnh hưởng đến người lao động trên công trường là rất lớn. Ngược lại, nếu đi chậm, các nguy cơ giảm rõ rệt” - đại diện nhà thầu cho biết.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Liên quan vấn đề này, ngày 30-4, trao đổi phóng viên, đại diện Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc cho biết đã có văn bản gửi Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (C08) đề nghị tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Đường bộ cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: V.LONG

Các lực lượng chức năng được đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, chở quá tải, đi sai làn, đi ngược chiều, không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe.

Cùng với đó, các đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để người tham gia giao thông nắm rõ quy định và chia sẻ với quá trình thi công. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc tuân thủ tốc độ khi qua khu vực có biển hạn chế.

Người điều khiển phương tiện cũng được khuyến cáo chấp hành phương án phân luồng tạm thời, không lấn làn, không chuyển làn đột ngột. Đồng thời cần giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng điều tiết tại hiện trường.

Ngoài ra, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, tăng quan sát để phòng ngừa va chạm khi đi qua khu vực đang thi công. Đây là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo an toàn cho cả người tham gia giao thông và lực lượng thi công trên công trường.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai là tuyến giao thông quan trọng, kết nối Hà Nội với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Tuyến cũng là một phần của hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, có vai trò thúc đẩy giao thương khu vực.

Từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai xuống còn khoảng 3,5 giờ, thay vì 7 giờ như trước.

Việc mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai được kỳ vọng sẽ tăng năng lực vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch cho khu vực Tây Bắc. Đồng thời, dự án cũng góp phần giảm tải cho quốc lộ 70 và quốc lộ 32C.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thi công, việc đảm bảo an toàn giao thông vẫn là yêu cầu cấp thiết. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh, nếu người tham gia giao thông không tuân thủ quy định, nguy cơ tai nạn sẽ còn tiếp diễn.