Cách ăn uống và sinh hoạt khoa học để không bị kiệt sức vì tiệc tùng 15/01/2026 19:52

(PLO)- Vào mùa lễ hội hay cuối năm, chúng ta thường phải tham gia nhiều bữa tiệc nên khiến việc ăn uống và sinh hoạt bị đảo lộn.

Bạn hãy thực hiện những cách ăn uống và sinh hoạt dưới đây để cơ thể luôn cân bằng, tận hưởng niềm vui trọn khi tiệc tùng.

Cách ăn uống và sinh hoạt khoa học để không bị kiệt sức vì tiệc tùng. Ảnh: AI.



Cân bằng chứ không thiếu thốn

Sai lầm lớn nhất mọi người thường mắc phải là cố gắng ăn kiêng trong mọi bữa ăn. Việc bỏ bữa để cắt giảm calo cho bữa tiệc sẽ không hiệu quả vì bạn có thể ăn quá nhiều sau đó.

Tốt nhất bạn nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Nếu đã no trước khi đến bữa tiệc, bạn sẽ có thể thoải mái ăn uống mà không mất kiểm soát.

Bạn không cần phải hoàn toàn tránh đồ ngọt hay đồ ăn trong các bữa tiệc. Điều quan trọng là sự cân bằng. Hãy ăn những thực phẩm nhẹ nhàng như trái cây, rau củ hoặc súp nếu bữa tối trước đó đã quá no.

Bổ sung nước cho cơ thể

Việc tiệc tùng thường khiến bạn uống nhiều rượu và ít nước hơn. Tình trạng mất nước biểu hiện qua các triệu chứng như đau đầu, đầy hơi, mệt mỏi và khó ngủ.

Bạn hãy hình thành thói quen uống nước giữa các ly cocktail. Việc uống nhiều chất lỏng hơn trong bữa ăn đầu tiên cũng giúp khắc phục tình trạng mất nước mà không cần đến các liệu trình giải độc.

Cử động cơ thể nhẹ nhàng

Bạn không cần phải tập thể dục cường độ cao để cảm thấy thoải mái. Đi bộ buổi sáng, giãn cơ, yoga hay thậm chí là nhảy múa tại bữa tiệc đều có tác dụng tốt.

Tập thể dục giúp kích thích tiêu hóa, ổn định lượng đường trong máu và đối phó với căng thẳng. Đây là những điều cơ thể rất cần khi thói quen sinh hoạt bị xáo trộn.

Bảo vệ giấc ngủ và lắng nghe cơ thể

Cuộc sống về đêm là một phần của mùa lễ hội, nhưng tác hại của việc thiếu ngủ sẽ xuất hiện rất nhanh. Việc cân bằng giữa những đêm tiệc tùng và những đêm thư giãn là vô cùng quan trọng.

Những thói quen đơn giản như hạn chế thiết bị điện tử trước khi ngủ và giữ phòng tối sẽ giúp duy trì năng lượng và hệ miễn dịch.

Bên cạnh đó, hãy lắng nghe tín hiệu của cơ thể. Đầy hơi, ợ chua hay mệt mỏi là cách cơ thể yêu cầu sự hỗ trợ. Bạn nên ăn chậm, dừng lại khi cảm thấy thoải mái và đừng bỏ qua các dấu hiệu khó chịu.

Mùa lễ hội không đòi hỏi thái độ "tất cả hoặc không có gì". Hãy chú ý đến cơ thể để đưa ra những quyết định nhỏ nhằm hỗ trợ bản thân. Khi mùa lễ hội kết thúc, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm cả về thể chất lẫn tinh thần.