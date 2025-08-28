Cán bộ, công chức TP.HCM đi làm xa được hỗ trợ tối đa 10,4 triệu đồng 28/08/2025 16:18

(PLO)- TP.HCM hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh với mức cao nhất là 10,4 triệu đồng/tháng.

Chiều 28-8, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết qua app. Ảnh: TRẦN LINH

Theo dự thảo nghị quyết, mức hỗ trợ cao nhất cho cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM là 10,4 triệu đồng/tháng. Mức hỗ trợ này được áp dụng đối với người có phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.7 đến 0.9 là 8 triệu đồng/tháng; người có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0.7 và người không có hệ số phụ cấp chức vụ, người lao động là 4,8 triệu đồng/tháng.

Mức hỗ trợ trên được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu Quốc hội chuyên trách, người làm việc tại Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, Thuế TP.HCM, Cục Hải quan TP.HCM, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

Các mức hỗ trợ được áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều động, phân công, bố trí thay đổi địa điểm làm việc so với thời điểm trước sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

TP.HCM quyết định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ảnh: THANH TUYỀN

Việc hỗ trợ sẽ được áp dụng từ ngày 1-7 đến khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bố trí nhà ở công vụ hoặc đến hết ngày 30-6-2027.

UBND TP cũng cho biết nhu cầu hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở công vụ của TP.HCM mới là 1.111 trường hợp, trong đó có 60 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ từ 0.7 trở lên; 1.051 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ dưới 0.7 và không có hệ số.

UBND TP.HCM nhìn nhận chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là cần thiết nhằm kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đơn vị hành chính và giúp cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác.