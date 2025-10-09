Can ngăn 2 người xô xát, người đàn ông rơi xuống nước tử vong ở cảng cá La Gi 09/10/2025 15:41

(PLO)- Một người đàn ông tử vong do ngã xuống nước khi can ngăn vụ xô xát trên ghe neo đậu tại cảng cá La Gi, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 9-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông vấp ngã xuống nước tử vong khi can ngăn vụ xô xát trên ghe.

Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất các khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc ở cảng cá La Gi. Ảnh: PN

Cụ thể, tối 8-10, tại khu vực Cảng cá La Gi (phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng) nhóm ngư dân đang ăn nhậu trên ghe mang số hiệu BTH 80030.TS do ông Huỳnh Ngọc Quang (tên thường gọi Tâm, 59 tuổi, ngụ phường Phan Thiết) làm chủ, đang neo đậu tại cảng.

Trong lúc nhậu, ông Bành Tấn Anh (Bổn, 39 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, xô xát tay không với Nguyễn Văn Quyết (Út lớn, 46 tuổi) trên ca bin ghe.

Khi một số người lên can ngăn, ông Hoàng Tri Phương (53 tuổi) – người cùng nhậu với nhóm trên leo lên ca bin để hòa giải thì bị vấp ngã rơi xuống nước. Mặc dù mọi người phát hiện và hô hoán ứng cứu nhưng không tìm thấy nạn nhân.

Hai người đánh nhau ở cảng cá La Gi. Ảnh: VT

Sau đó, lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ đã tổ chức lặn tìm và vớt được thi thể ông Phương. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời lấy lời khai những người liên quan để xử lý theo quy định.