Cần Thơ: Hơn 110 mô hình an ninh phát huy hiệu quả, nhiều mô hình được Bộ Công an ghi nhận 26/11/2025 13:06

(PLO)- Hơn 110 mô hình an ninh ở Cần Thơ đang phát huy hiệu quả, nhiều mô hình được Bộ Công an ghi nhận và nhân rộng, góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Ngày 26-11, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết các chuyên đề công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua Công an thành phố và công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố phong trào TDBVANTQ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Toàn lực lượng hiện duy trì hơn 110 mô hình hiệu quả, nhiều mô hình được Bộ Công an ghi nhận, nhân rộng trong toàn quốc như “Câu lạc bộ hướng thiện”, “Sư sãi và phật tử tham gia phòng chống tội phạm”, “Nghiệp đoàn xe ôm tham gia phòng, chống tội phạm”, “Camera an ninh”…

Cùng với đó, Công an TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương bảo đảm tiêu chí an toàn về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo, trong 167 xã trên địa bàn, có 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 75 xã đạt chuẩn nâng cao và 19 xã đạt chuẩn kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chương trình xây dựng nông thôn mới được biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng đánh giá phong trào TDBVANTQ tiếp tục được duy trì nền nếp, nhiều mô hình mới phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trong bối cảnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Ông ghi nhận nỗ lực của Công an TP Cần Thơ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt khi tổ chức bộ máy có sự điều chỉnh theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp.

Ông Trần Chí Hùng đề nghị Công an thành phố tiếp tục thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành; nhân rộng mô hình hiệu quả; nâng cao chất lượng phong trào ở cơ sở; bố trí nguồn lực phù hợp; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chương trình xây dựng nông thôn mới được biểu dương, khen thưởng.