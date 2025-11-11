Công an Cần Thơ kết nối KOL, xây dựng môi trường mạng an toàn 11/11/2025 15:36

(PLO)- Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm trên địa bàn với chủ đề “Lan tỏa niềm tin số, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh”.

Ngày 11-11, Công an TP Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt, kết nối KOL và quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm trên không gian mạng tại địa phương.

Không gian mạng không thể tách rời của đời sống xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết không gian mạng ngày nay đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, đây cũng là môi trường thường xuyên bị lợi dụng để đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Theo Đại tá Thắng, những người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) và các quản trị viên trang, kênh, hội, nhóm là lực lượng có tác động trực tiếp đến dư luận, góp phần quan trọng trong việc định hướng thông tin và bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định pháp luật về an ninh mạng, giúp người có ảnh hưởng và quản trị viên nắm vững quy định, tự trang bị kiến thức pháp luật cần thiết cho hoạt động sáng tạo nội dung, quản lý các trang, kênh, hội, nhóm tuân thủ pháp luật.

Đây cũng là dịp để các KOL, quản trị viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo nội dung tích cực, cùng chung tay xây dựng môi trường mạng lành mạnh, kết nối và lan tỏa niềm tin số.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo nhiều chuyên đề như: kết quả công tác đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trên không gian mạng thời gian qua; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh mạng; vị trí, vai trò của KOL trong quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm đặc trưng của địa phương và lan tỏa hình ảnh con người TP Cần Thơ trên không gian mạng.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ.

Lan tỏa giá trị văn hóa địa phương

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết người có ảnh hưởng trên không gian mạng có vai trò quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm đặc trưng, hình ảnh con người Cần Thơ, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa địa phương.

Theo ông Tuấn, KOL có thể giúp giới thiệu sản phẩm, ẩm thực, du lịch Cần Thơ đến du khách trong và ngoài nước, thông qua các nền tảng trực tuyến; đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, hình ảnh con người Cần Thơ hiền hòa, mến khách, tạo sức hút và khẳng định thương hiệu vùng đất Tây Đô.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng nêu một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động của người có ảnh hưởng, như nguy cơ sai lệch thông tin, quảng cáo sai sự thật, hợp tác xuyên biên giới gây khó khăn cho công tác giám sát, hoặc một số trường hợp vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của người có ảnh hưởng nói chung.

Theo đánh giá, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và video giả mạo (deepfake) cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, gây chia rẽ hoặc tổn hại hình ảnh địa phương.

Công an TP Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt, kết nối 60 KOL và quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm trên không gian mạng tại địa phương.

Từ thực tiễn trên, hội nghị đề nghị người có ảnh hưởng trên không gian mạng cần tuân thủ pháp luật, cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, không lan truyền tin giả, không quảng bá sản phẩm sai sự thật, đồng thời phát huy vai trò lan tỏa giá trị tốt đẹp, khuyến khích lối sống lành mạnh, nhân văn.

Về phía cơ quan quản lý, các đại biểu thống nhất cần hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường giám sát, phối hợp giữa các ngành để quản lý thống nhất; đồng thời hỗ trợ, khuyến khích sáng tạo nội dung tích cực, quảng bá văn hóa – du lịch địa phương.

Nghi thức ra mắt mô hình “Liên minh niềm tin số”.

Hội nghị cũng đề cập đến việc tăng cường hợp tác giữa KOL – doanh nghiệp – nền tảng – cơ quan quản lý, đặt trọng tâm vào các giá trị trung thực, minh bạch, tôn trọng pháp luật và thúc đẩy sáng tạo vì cộng đồng.

Dịp này, Công an TP Cần Thơ giới thiệu mô hình “Liên minh niềm tin số” và “Chương trình tín nhiệm người có ảnh hưởng tại địa phương”. Các đại biểu tham dự ký cam kết tuân thủ pháp luật và quy tắc ứng xử trên không gian mạng.