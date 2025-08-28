Cần Thơ: Ra mắt Tổ tuần tra, kiểm soát ANTT 28/08/2025 11:24

(PLO)- Công an TP Cần Thơ vừa ra mắt Tổ tuần tra, kiểm soát ANTT (Tổ 198) nhằm tăng cường phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 28-8, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ ra mắt Tổ tuần tra, kiểm soát ANTT (Tổ 198).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh việc bảo đảm ANTT là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, hoạt động của Tổ 198 sẽ góp phần quan trọng trong phòng, chống tội phạm, tạo môi trường an toàn, an ninh cho thành phố.

Tổ 198 hoạt động với khẩu hiệu: “Niềm tin – Quyết tâm – Hành động – Mưu trí – Dũng cảm”. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao việc thành lập Tổ công tác, thể hiện quyết tâm của thành phố trong xây dựng môi trường an toàn, tạo động lực thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, yêu cầu Tổ 198 và Công an các đơn vị liên quan quán triệt quy trình tuần tra, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ tuần tra, kiểm soát ANTT (Tổ 198) ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia Tổ 198 chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ gìn tác phong, ứng xử văn hóa, phát huy tinh thần trách nhiệm, kiên quyết, khôn khéo, mưu trí, dũng cảm trong xử lý tình huống, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân.

