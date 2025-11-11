Cần Thơ: Số ca sốt xuất huyết ở trẻ tăng gấp đôi, nhiều trường hợp bệnh nặng 11/11/2025 17:13

(PLO)- Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho 1.450 ca sốt xuất huyết, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2024.

Những ngày đầu tháng 11, Khoa Sốt xuất huyết – Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ luôn trong tình trạng quá tải. Các phòng bệnh đều kín giường, có nơi hai bệnh nhi phải nằm chung một giường, kể cả ở phòng bệnh nặng. Nhiều trường hợp, nhân viên y tế phải bố trí giường ra hành lang để bệnh nhi nằm tạm.

Số ca sốt xuất huyết ở trẻ em ở Cần Thơ đang tăng nhiều, số ca nặng cũng tăng tương ứng,

Đặc biệt, có nhiều gia đình có từ hai đến ba trẻ cùng mắc bệnh. Như trường hợp chị Nguyễn Thị Bé Chính (phường Thới Long) có hai con trai 14 và 11 tuổi đều bị sốt xuất huyết nặng. Sau ba ngày sốt cao không giảm, cả hai được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu.

Kết quả chẩn đoán cho thấy cả hai đều mắc sốt xuất huyết nặng; người con lớn phải nằm tại khoa Hồi sức, còn em trai đang được điều trị tại phòng cấp cứu khoa Sốt xuất huyết. Một số gia đình khác cũng có hai con ruột cùng nhập viện điều trị trong thời gian này.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay nơi đây đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho 1.450 ca sốt xuất huyết, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2024 (776 ca). Trong đó, số ca nặng tăng gấp đôi, từ 64 lên 127 ca. Số ca ngoại trú cũng tăng 64%, với 1.659 trường hợp.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Huỳnh Nhật Trường, Trưởng khoa Sốt xuất huyết của bệnh viện, cho biết: “Từ tháng 9 đến nay, số ca mắc tăng nhiều so với năm trước và so với các tháng trước đó. Chỉ riêng những ngày đầu tháng 11 này số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp đôi tháng trước. Số ca nặng cũng tăng tương ứng, tập trung chủ yếu ở trẻ từ 6 đến 16 tuổi, có trường hợp bé bị tổn thương gan. Ngoài ra, có nhiều trường hợp trẻ nhỏ chỉ 3-4 tháng tuổi cũng mắc bệnh”.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại phòng cấp cứu Khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Huỳnh Nhật Trường, Trưởng khoa Sốt xuất huyết của bệnh viện giải thích tình trạng bệnh cho người nhà bệnh nhi. Ảnh: HD

Theo bác sĩ Trường, tình hình sốt xuất huyết ở trẻ hiện nay rất đáng báo động. Ông khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ bị sốt.

“Trong ngày đầu có thể cho trẻ uống thuốc hạ sốt, nhưng nếu sang ngày thứ hai mà không giảm thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xét nghiệm, chẩn đoán. Khi đã xác định mắc sốt xuất huyết, nên cho trẻ nhập viện để được theo dõi, xử trí kịp thời, tránh những trường hợp đáng tiếc”, bác sĩ Trường lưu ý.