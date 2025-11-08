Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thu phí từ 1-1-2026 nhưng gặp khó vì nạn trộm cắp 08/11/2025 11:13

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý tình trạng trộm cắp hệ thống điện trên đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Theo Bộ Xây dựng, để hoàn thiện đồng bộ và đảm bảo điều kiện thu phí theo quy định của Luật Đường bộ 2024, chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động và công trình kiểm soát tải trọng xe, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, sau khi thi công một số hạng mục thiết bị điện, nhiều vụ trộm cắp đã xảy ra, gây thất thoát tài sản và ảnh hưởng tiến độ thi công. Việc khắc phục gặp khó khăn do vật tư bị mất là thiết bị chuyên dụng, không dễ thay thế.

Các hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện ở cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây liên tục bị trộm cắp. Ảnh: P.NAM

Để ngăn chặn tình trạng trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND hai tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bộ cũng sẽ chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp chặt với địa phương trong quá trình thi công.

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây), liên danh Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC và Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM – đơn vị thi công gói thầu số 20 – đã báo cáo việc mất cáp điện tại tuyến Phan Thiết - Dầu Giây.

Cụ thể, từ ngày 1-9 đến 7-10, đơn vị triển khai thi công hệ thống tiếp địa chống rò điện và sét đánh. Ngày 6-10, khi kiểm tra, nhà thầu phát hiện tại 8 vị trí thi công hệ thống tiếp địa, chống sét cho giá long môn và cột camera bị cắt trộm khoảng 53 m cáp điện chuyên dụng. Đến ngày 7-10, phát hiện thêm hai vị trí khác bị cắt trộm 15 m cáp điện.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là dự án trọng điểm của Bộ Xây dựng và quốc gia. Việc mất vật tư, thiết bị đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung”.

Vì vậy, Ban quản lý dự án Thăng Long đã kiến nghị Bộ Xây dựng gửi văn bản đến hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ, xử lý kịp thời các hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài gần 100 km, thông xe cuối tháng 4-2023, là tuyến huyết mạch nối miền Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ, giúp rút ngắn thời gian từ TP.HCM đến Nha Trang còn 4–5 giờ. Tuyến có 7 nút giao, gồm 4 nút ở Đồng Nai và 3 nút tại Bình Thuận.